Navio-hospital da Marinha do Brasil chega em Cruzeiro do Sul para atender até 10 mil moradores de áreas isoladas

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), realizou uma ampla pesquisa com o objetivo de identificar as necessidades que as empresas possuem em termos de mão de obra qualificada para contratação. Os participantes incluem representantes de instituições não empresariais, produção rural, indústria, comércio, prestadores de serviço e setor público. Mais de 60 empresários foram ouvidos em seis municípios: Rio Branco, Senador Guiomard, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá.

Para o titular da Seict, a ideia é que o setor produtivo possa contratar mais mão de obra. O resultado da abordagem mostra que as empresas do Acre estão de olho em diversas áreas, algumas delas, que acompanham as mudanças do mercado de trabalho como o marketing digital e tecnologia da informação. Há uma demanda por capacitações em gestão rural, técnicas agrícolas, manejo de máquinas e gado, inseminação e legislação ambiental.

“O governo busca entender melhor o mercado de trabalho, um conceito que reúne aqueles que oferecem vagas de emprego e aqueles que buscam por tais oportunidades de carreira. Nesse sentido a pesquisa apresenta dados que estreitam essa relação. O objetivo é que o estado e instituições parceiras qualifiquem mais cidadãos e as empresas possam contratar mais”, analisou Mesquita.

Dentro das áreas de capacitação demandadas estão gestão administrativa e administração, vendas e atendimento ao cliente, marketing e marketing digital, tecnologia da informação e informática, turismo, áreas operacionais, recursos humanos, segurança no trabalho e contabilidade.

“Entre as habilidades apontadas estão o atendimento ao cliente, informática básica, trabalho em equipe e relações interpessoais, técnicas muitas vezes menosprezadas pelos profissionais, mas, consideradas essenciais na hora de uma entrevista”, informou o titular da Seict.

Ainda de acordo com Mesquita, as oportunidades de melhoria incluem o desenvolvimento de cursos e treinamentos nessas áreas, bem como o incentivo ao empreendedorismo e a criação de mais oportunidades de emprego. Para ele, “o setor público tem um papel crucial no apoio a essas iniciativas, não podemos nos acomodar é preciso avançar nas prioridades demandadas”, acrescentou.

A pesquisa também destaca a importância de focar em áreas específicas como o turismo, agronegócio, construção civil e indústria para promover o desenvolvimento econômico regional.

“Através do Sistema Nacional de Empregos que já se destaca nessa aproximação com os empresários, vamos impulsionar a conexão com as empresas e trabalhar em parceria com o Polo Digital e outras secretarias afins, as qualificações demandadas. Há necessidade de capacitação em psicologia do trabalho para preparar o trabalhador para seguir regras e aceitar supervisão”, concluiu.

