Náuas e Plácido de Castro disputam última partida da 1ª fase

A primeira fase do Campeonato Estadual Masculino Sub-20 de Futsal terá quatro partidas nesta terça, 15, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc.

Montenegro e Preventório disputam o primeiro e na sequência os confrontos são: PSC x Café com Leite/Porto Acre, Assermurb x Fluminense da Bahia e Lyon x Villa.

“Os confrontos desta terça começam a encaminhar quem vai seguir na luta pela classificação. Teremos partidas importantes”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

Sub-17 feminino

O Estadual Feminino Sub-17 vai ter uma rodada dupla, a partir das 17h45, no Sesc. Veneza e Assermurb abrem a programação e no outro jogo o Villa enfrenta o Real Sociedade.

