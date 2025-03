Natacha Houston é coroada Rainha Trans 2025 em noite de brilho e emoção no Carnaval da Família em Rio Branco

Com apoio do Estado, o Carnaval de Cruzeiro do Sul, promovido pelo Município, inicia-se neste sábado, 1°, e se encerra na terça-feira, 4, com a promessa de atrair 80 mil foliões à Praça Orleir Cameli

Todos os anos, a mais tradicional e maior festa popular do país é aguardada com boas expectativas por Maria Eunízia de Souza, uma empreendedora do ramo alimentício em Cruzeiro do Sul.

Numa das cem barracas da Economia Solidária do Carnaval Magid Almeida, erguidas na Praça Orleir Cameli, região central de Cruzeiro do Sul, ela usa o talento, na preparação dos salgadinhos e comidas típicas, e a dedicação para alcançar a satisfação do público. O aroma das comidas da culinária do Juruá atrai foliões para realizar aquele lanchinho antes do início da folia.

“Estamos com expectativas de superar as vendas do ano passado, porque trabalhamos e nos esforçando bastante. Durante o Carnaval, acordamos cedo e dormimos tarde, mas Deus sempre abençoa”, relata dona Nizi.

No restaurante da Nizi, como é conhecido seu espaço, as energias são recarregadas com o consumo de deliciosos pratos como carne de sol e na chapa, galinha picante, pirarucu e salgadinhos, iguarias que podem ser servidas com sucos naturais, produzidos a partir de polpas de frutas como laranja, maracujá, graviola e cupuaçu, todas encontradas em abundância nesta região do noroeste acreano.

Um esforço de mais de 30 anos, que tem valido a pena para dona Nizi e sua família. “Já realizei muitos sonhos com o dinheiro que faturo aqui [carnaval]. Neste ano, quero ajudar minha filha a subir no altar”, pontua.

Com apoio do Estado, o Carnaval de Cruzeiro do Sul, promovido pelo Município, inicia-se neste sábado, 1°, e se encerra na terça-feira, 4, com a promessa de atrair 80 mil foliões à Praça Orleir Cameli, com muito entretenimento, diversão e geração de oportunidades.

