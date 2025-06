Nas rodovias do estado, Deracre abre mais cinco frentes de serviço na Operação Verão 2025

Durante passagem pelo estado, o coordenador-geral de Execução, Fiscalização e Prestação de Contas do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), Rafael Silveira, elogiou a atuação do órgão estadual

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), e em parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), conduz as frentes de serviço da Operação Verão 2025. Por determinação do governador Gladson Camelí, a equipe do Deracre, comandada pela presidente Sula Ximenes, acompanha de perto cada frente de trabalho.

O governador Gladson Camelí reforçou a importância das parcerias: “Governo do Acre, MIDR e nossa bancada federal estão alinhados para entregar resultados que o povo sente no dia a dia”.

As frentes de serviço começam a ser retomadas nesta semana nas rodovias AC-90 e AC-445. A partir da próxima segunda-feira, 9, os trabalhos avançam para a AC-10 e, no dia 20 de junho, serão reativadas as obras na AC-40 e AC-475.

“Nosso time está nos ramais, nas reuniões, nas obras, nas rodovias, nas pontes, sempre em contato com o MIDR, para garantir que o Acre receba o que precisa. É um trabalho de muitas mãos, para fazer a diferença”, afirma Sula.

Todas as vias são tratadas como prioritárias na Operação Verão 2025, que conta com reforço de recursos provenientes de emendas parlamentares. O senador Márcio Bittar destinou R$ 29,5 milhões para a recuperação das rodovias AC-10, AC-40, AC-90, AC-445 e AC-475, fortalecendo a capacidade de execução das obras de infraestrutura no estado.

“Ver essas obras saírem do papel é gratificante. É um esforço conjunto que transforma vidas”, afirma Bittar, elo fundamental entre o Acre e Brasília. Durante passagem pelo estado, o coordenador-geral de Execução, Fiscalização e Prestação de Contas do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), Rafael Silveira, elogiou a atuação do órgão estadual.

“O trabalho técnico do Deracre é exemplar. Estamos juntos para garantir que cada real investido melhore a vida dos acreanos”, afirmou.

O governo do Acre segue promovendo melhorias na infraestrutura viária, contribuindo para o desenvolvimento regional e a qualidade de vida da população.

