‘Não vamos aumentar impostos’, diz Guedes sobre reforma tributária

O ministro acrescentou que governo está “confiante” com reforma ampla e que manhã de reunião foi “produtiva”.

Guedes quer antecipar para agosto o envio de proposta de desoneração da folha com a criação de uma nova contribuição de base mais ampla do que a extinta CPMF, de acordo com o assessor do ministro, Guilherme Afif Domingos. O potencial de arrecadação é de R$ 120 bilhões, diz Afif.

* Com informações da Agência Estado.