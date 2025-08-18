“Não há a menor possibilidade de recuar”, diz Moraes ao Washington Post

Concursos públicos oferecem 32.678 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 41,8 mil

Concursos abertos

O maior concurso tem 13.795 vagas. Elas são oferecidas pela SEE-MG (Secretaria de Educação de Minas Gerais).

O salário mais alto é de R$ 41,8 mil. O valor será pago para quem passar no concurso do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul).

Há também outros concursos e processos seletivos com oportunidades em vários cargos. E destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) – Vagas: 6 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 10.352,75 até R$ 41.845,49 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui

TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) – Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.289,54 / Inscrições: de 18/8 até 18/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Indaiatuba (SP) – Vagas: 203 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.994,55 até R$ 26.244,09 / Inscrições: até 4/9 / Mais informações aqui

Sefaz-SE (Secretaria da Fazenda de Sergipe) – Vagas: 50 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 22.541,47 / Inscrições: até 20/8 / Mais informações aqui

TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul) – Vagas: 45 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 9.801,07 até R$ 20.572,72 / Inscrições: até 20/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Brasilândia de Minas (MG) – Vagas: 336 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 19.659,95 / Inscrições: de 6/10 até 6/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cerquilho (SP) – Vagas: 157 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.592,37 até R$ 17.745,11 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

AgSUS (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde) (DF) – Vagas: 130 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.000 até R$ 16.663,50 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) – Vagas: 110 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.577,18 até R$ 14.192,64 / Inscrições: até 22/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Rubiácea (SP) – Vagas: 21 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.752,94 até R$ 13.992,51 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tarabai (SP) – Vagas: 19 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.578 até R$ 13.604,26 / Inscrições: até 16/9 / Mais informações aqui

MP-SP (Ministério Público de São Paulo) – Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 13.581,75 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Unipampa (Universidade Federal do Pampa) (RS) – Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.975,59 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

UFPR (Universidade Federal do Paraná) – Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui

UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) – Vagas: 57 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.399,47 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui

IFPE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco) – Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 28/8 / Mais informações aqui

IFMA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão) – Vagas: 124 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 8/9 (servidores técnico-administrativos) e de 19/8 até 9/9 (professores) / Mais informações aqui

CRM-ES (Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo) – Vagas: 520 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.383,62 até R$ 12.954,24 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Contagem (MG) – Vagas: 598 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.886,22 até R$ 12.762,55 / Inscrições: de 7/10 até 6/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santos (SP) – Vagas: 61 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.767,21 até R$ 12.389,06 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

NitTrans (Niterói Transporte e Trânsito) (RJ) – Vagas: 59 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.300,40 até R$ 12.002 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Bento Abade (MG) – Vagas: 160 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 12 mil / Inscrições: de 29/9 até 13/10 / Mais informações aqui

PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.435,59 / Inscrições: até 28/8 / Mais informações aqui

PM-AP (Polícia Militar do Amapá) – Vagas: 240 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.375,37 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui

USP (Universidade de São Paulo) – Vagas: 30 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 6.027,72 até R$ 11.334,47 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

CRM-DF (Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal) – Vagas: 298 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.500 até R$ 11 mil / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santa Cruz da Conceição (SP) – Vagas: 10 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.631,06 até R$ 10.947,90 / Inscrições: até 22/8 / Mais informações aqui

CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) – Vagas: 115 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.442,68 até R$ 10.557,48 / Inscrições: até 2/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Recreio (MG) – Vagas: 34 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 10,5 mil / Inscrições: até 10/9 / Mais informações aqui

Bombeiros-AP (Bombeiros Militar do Estado do Amapá) – Vagas: 180 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 10.297,72 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui

BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) – Vagas: 13 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.036,74 até R$ 10.142,63 / Inscrições: até 11/9 / Mais informações aqui

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)/SP – Vagas: 21 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.929,44 até R$ 9.759,85 / Inscrições: de 18/8 até 18/9 / Mais informações aqui

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas, SP) – Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.924,44 até R$ 9.759,85 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

Ciop (Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista)/SP – Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.520 até R$ 9.637,44 / Inscrições: até 20/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itatinga (SP) – Vagas: 12 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.717,18 até R$ 9.354,17 / Inscrições: até 3/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Paranapanema (SP) – Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.908,44 até R$ 9.340,04 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Camboriú (SC) – Vagas: 75 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.335,44 até R$ 9.307,67 / Inscrições: até 3/9 / Mais informações aqui

CAU-MA (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão) – Vagas: 200 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.074,85 até R$ 9.054 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, RS) – Vagas: 3 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 3.029,89 até R$ 8.692,32 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Varginha (MG) – Vagas: 849 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.973,95 até R$ 8.632,82 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

Transitar de Cascavel (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania de Cascavel)/PR – Vagas: 13 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.612,23 até R$ 8.386,18 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

SOP-CE (Superintendência de Obras Públicas do Ceará) – Vagas (temporárias): 81 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.414,28 até R$ 8.000 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cacequi (RS) – Vagas: 154 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.452,98 até R$ 7.793,61 / Inscrições: até 23/8 / Mais informações aqui

Cincatarina (Consórcio Interfederativo Santa Catarina) – Vagas: 9 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.385,47 até R$ 7.686,49 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Analândia (SP) – Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.743,09 até R$ 7.597,48 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Rio Verde (GO) – Vagas: 2.784 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.113 até R$ 7.513,29 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Boa Vista (RR) – Vagas: 672 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.971 até R$ 7.506 / Inscrições: até 4/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Francisco Morato (SP) – Vagas: 81 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.015,75 até R$ 7.331 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Águas da Prata (SP) – Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.579,49 até R$ 7.062,63 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jundiaí (SP) – Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.996,50 / Inscrições: até 11/9 / Mais informações aqui

SEE-MG (Secretaria de Educação de Minas Gerais) – Vagas: 13.795 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.917,11 até R$ 6.937,06 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui

Câmara de Estiva Gerbi (SP) – Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.750 até R$ 6.800 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Pinhalzinho (SP) – Vagas: 12 / Escolaridade: alfabetizado, médio e superior / Salário: de R$ 1.809,61 até R$ 6.778,61 / Inscrições: até 22/8 / Mais informações aqui

Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) – Vagas (temporárias): 900 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.452,50 até R$ 6.681,70 / Inscrições: até 6/4/2026 / Mais informações aqui

Guarda Civil de Indaiatuba (SP) – Vagas: 12 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.680,58 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) – Vagas: 4 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.041,34 até R$ 6.603,53 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Poços de Caldas (MG) – Vagas: 60 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.543,50 até R$ 6.548,85 / Inscrições: de 10/9 até 10/10 / Mais informações aqui

Câmara de Serra do Salitre (MG) – Vagas: 6 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.300 até R$ 6.500 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) – Vagas: 3 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.197,46 até R$ 6.405,55 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui

TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) – Vagas: não definido / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.345,94 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

GoiásFomento (Agência de Fomento de Goiás) – Vagas: 19 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.973,41 até R$ 6.225,66 / Inscrições: de 9/9 até 7/10 / Mais informações aqui

Terminais Aéreos de Maringá (PR) – Vagas: 1 / Escolaridade: técnico / Salário: R$ 5.888,46 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tabatinga (SP) – Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.693,52 até R$ 5.845,59 / Inscrições: até 22/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Sebastião (SP) – Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.470,06 até R$ 5.816,13 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Bauru (SP) – Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.905,04 até R$ 5.808,50 / Inscrições: de 25/8 até 4/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Alpinópolis (MG) – Vagas: 129 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.601,49 até R$ 5.642,62 / Inscrições: de 22/9 até 21/10 / Mais informações aqui

Crefito-MS (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Mato Grosso do Sul – 13ª Região) – Vagas: 110 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.406,36 até R$ 5.618,34 / Inscrições: até 8/9 / Mais informações aqui

Câmara de Cerquilho (SP) – Vagas: 5 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.202,84 até R$ 5.601,78 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Magé (RJ) – Vagas: 20 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.100 até R$ 5.600 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

SEE-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) – Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.565 / Inscrições: até 28/8 / Mais informações aqui

CRP-16-ES (Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região) (ES) – Vagas: 200 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.415,50 até R$ 5.471,20 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui

Saaesp-São Pedro (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro)/SP – Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.850 até R$ 5.428,82 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) – Vagas: não definido / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.658,67 até R$ 5.413,51 / Inscrições: até 27/8 / Mais informações aqui

Creci-4-MG (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis 4ª Região – Minas Gerais) – Vagas: 14 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.149,82 até R$ 5.363,44 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Lagoa da Prata (MG) – Vagas: 143 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.969,32 até R$ 5.281,24 / Inscrições: de 10/10 até 2/11 / Mais informações aqui

Seplag-MG (Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais) – Vagas: 40 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.226,60 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

Core-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul) – Vagas: 80 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.000 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

SMS-Nova Iguaçu (Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu)/RJ – Vagas: 452 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.036 até R$ 5.000 / Inscrições: de 18/8 até 18/9 / Mais informações aqui

Ufla (Universidade Federal de Lavras)/MG – Vagas: 34 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui

UFG (Universidade Federal de Goiás) – Vagas: 33 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: de 18/8 até 4/9 / Mais informações aqui

IFPE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco) – Vagas: 77 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 4.967,04 / Inscrições: de 20/8 até 4/9 / Mais informações aqui

Furg (Universidade Federal do Rio Grande)/RS – Vagas: 13 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.967,04 / Inscrições: de 20/8 até 9/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Adamantina (SP) – Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.798,96 até R$ 4.867,77 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Boa Esperança (MG) – Vagas: 245 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.796 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Praia Grande (SP) – Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.760,42 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Arismig (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais) – Vagas: 5 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.904,87 até R$ 4.730,14 / Inscrições: de 22/9 até 21/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Anhumas (SP) – Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.548,58 até R$ 4.622,70 / Inscrições: até 24/8 / Mais informações aqui

Câmara de Ribeirão Corrente (SP) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.618,27 / Inscrições: até 31/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Salto (SP) – Vagas: 28 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.404,60 até R$ 4.503,40 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Iguatama (MG) – Vagas: 202 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.647 até R$ 4.500 / Inscrições: de 22/9 até 21/10 / Mais informações aqui

Cref-ES (Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo – 22ª Região) – Vagas: 80 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.310 até R$ 4.500 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Monteiro Lobato (SP) – Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.159,09 até R$ 4.450 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Águas da Prata (SP) – Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.338,25 até R$ 4.449,80 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

Degase-RJ (Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro) – Vagas: 3.009 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.634,25 até R$ 4.441,89 / Inscrições: até 20/8 / Mais informações aqui

Câmara de Quadra (SP) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.430,16 / Inscrições: até 8/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ibitinga (SP) – Vagas: 22 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.358,40 / Inscrições: até 27/8 / Mais informações aqui

Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) – Vagas: 150 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 4.331,91 / Inscrições: de 1º/9 até 2/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Uberlândia (MG) – Vagas: 172 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.605,59 até R$ 4.269,42 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Câmara de Itapira (SP) – Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.200 / Inscrições: até 2/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Dolcinópolis (SP) – Vagas: 2 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.084,06 até R$ 4.168,13 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui

Câmara de Rio Claro (SP) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.160,99 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui

Core-SE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe) – Vagas: 130 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.229,19 até R$ 4.000 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jales (SP) – Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.000 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui

CRBio-5 (Conselho Regional de Biologia da 5ª Região – CE e PE) – Vagas: 303 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.889,26 até R$ 3.646 / Inscrições: até 11/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Monte Alegre de Minas (MG) – Vagas: 301 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.619,01 / Inscrições: de 1º/9 até 30/9 / Mais informações aqui

UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) – Vagas (temporárias): 30 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.678,66 até R$ 3.594,85 / Inscrições: de 20/8 até 21/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Arraial do Cabo (RJ) – Vagas: 303 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.098,10 até R$ 3.438,65 / Inscrições: até 7/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tefé (AM) – Vagas: 1.822 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.400 / Inscrições: de 18/8 até 18/9 / Mais informações aqui

Cisbaf (Consórcio Intermunicipal da Baixada Fluminense)/RJ – Vagas (temporárias): 530 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.238,64 / Inscrições: de 18/8 até 5/9 / Mais informações aqui

UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais) – Vagas: 178 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.209,03 até R$ 2.639,23 / Inscrições: de 8/9 até 29/9 / Mais informações aqui

SME-Itapeva (Secretaria Municipal da Educação de Itapeva)/SP – Vagas (temporárias): 221 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 1.518 / Inscrições: de 18/8 até 11/9 / Mais informações aqui

