Não é Trancoso: cidade nordestina atrai quem busca Ano-Novo sossegado

Búzios, no Rio de Janeiro; Trancoso, na Bahia; ou Balneário Camboriú, em Santa Catarina, são os destinos mais procurados para passar o Réveillon. Porém, uma cidade nordestina ganhou destaque entre turistas que querem um Ano-Novo sossegado: João Pessoa, na Paraíba.

Leia também

João Pessoa se destaca por suas praias de águas mornas e tranquila. A cidade conta com diferentes opções de descanso, gastronomia e turismo sustentável, atraindo famílias e casais que buscam experiências sem aglomerações extremas no Nordeste.

Neste ano, o Ano-Novo na capital paraibana contará com shows de Jota Quest, Mano Walter, Juzé e grupo Pagode do Meu Agrado, que vão se apresentar entre as praias de Cabo Branco e Tambaú.

João Pessoa é destaque entre os destinos de verão

Uma pesquisa da plataforma Booking revelou que João Pessoa está entre os cinco destinos de verão perfeitos no Brasil. O levantamento, realizado entre maio e junho de 2025, mostrou que 23% dos viajantes brasileiros associam as férias ideais a “amor, praia e sol”.

A pesquisa também apontou outros destinos que unem praia, conforto e infraestrutura: Búzios (RJ), Arraial d’Ajuda (BA), Maragogi (AL) e Balneário Camboriú (SC).

Fonte: Conteúdo republicado de METRÓPOLES

Relacionado

Comentários