Não é Trancoso: cidade nordestina atrai quem busca Ano-Novo sossegado

1 hora atrás

Búzios, no Rio de Janeiro; Trancoso, na Bahia; ou Balneário Camboriú, em Santa Catarina, são os destinos mais procurados para passar o Réveillon. Porém, uma cidade nordestina ganhou destaque entre turistas que querem um Ano-Novo sossegado: João Pessoa, na Paraíba.

João Pessoa se destaca por suas praias de águas mornas e tranquila. A cidade conta com diferentes opções de descanso, gastronomia e turismo sustentável, atraindo famílias e casais que buscam experiências sem aglomerações extremas no Nordeste.

Neste ano, o Ano-Novo na capital paraibana contará com shows de Jota Quest, Mano Walter, Juzé e grupo Pagode do Meu Agrado, que vão se apresentar entre as praias de Cabo Branco e Tambaú.

João Pessoa é destaque entre os destinos de verão

Uma pesquisa da plataforma Booking revelou que João Pessoa está entre os cinco destinos de verão perfeitos no Brasil. O levantamento, realizado entre maio e junho de 2025, mostrou que 23% dos viajantes brasileiros associam as férias ideais a “amor, praia e sol”.

A pesquisa também apontou outros destinos que unem praia, conforto e infraestrutura: Búzios (RJ), Arraial d’Ajuda (BA), Maragogi (AL) e Balneário Camboriú (SC).

Brasil

Vivi Fernandez passa Natal em Nova York durante nevasca histórica

2 horas atrás

28 de dezembro de 2025

A atriz e influenciadora Vivi Fernandez está em Nova York para as celebrações de Natal e acompanhou de perto a forte tempestade de neve que atingiu a cidade nos últimos dias e ganhou destaque no noticiário internacional.

Durante a estadia, Vivi presenciou os efeitos do fenômeno climático, que transformou a paisagem urbana e criou o cenário característico do inverno nova-iorquino. Em declaração, ela afirmou que a experiência representou a realização de um sonho antigo.

“Me senti privilegiada”

“Estar presente na maior tempestade de neve, depois de tantos anos, foi mágico. Me senti privilegiada. Vivi meu sonho de passar o Natal e viver essa magia, com muita neve”, disse.

A artista registrou ruas, parques e pontos turísticos cobertos de branco, além do clima natalino que tomou conta da cidade. As imagens mostram a combinação entre a intensidade do inverno e o encanto típico das festas de fim de ano em Nova York.

Vivi Fernandez está em Nova York

Vivi Fernandez está em Nova York

Vivi Fernandez está em Nova York

Vivi Fernandez está em Nova York

Vivi Fernandez está em Nova York

Vivi Fernandez está em Nova York

Vivi Fernandez está em Nova York

Vivi Fernandez está em Nova York

Vivi Fernandez está em Nova York

Vivi Fernandez está em Nova York

De acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware, ao menos 1,5 mil voos foram cancelados e outros 6.883 sofreram atrasos no nordeste dos Estados Unidos.

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, decretou situação de emergência em razão da tempestade de inverno que atinge a região. O estado de Nova Jersey também enfrenta as mesmas condições climáticas.

Brasil

CGU vê “falhas graves” no Mais Médicos e diz que impacto é limitado

2 horas atrás

28 de dezembro de 2025

Um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) apontou falhas estruturais, insuficiência de transparência e fragilidade na comprovação de resultados no Programa Mais Médicos para o Brasil, uma das principais iniciativas federais de provimento de profissionais na atenção básica.

A auditoria, publicada na quarta-feira (24/12), conclui que, apesar da ampliação da presença de médicos em áreas vulneráveis, a política teve efeito apenas parciais na redução das desigualdades regionais em saúde, mesmo após mais de uma década de execução e R$ 25,8 bilhões empenhados entre 2013 e 2024.

Segundo o documento, embora tenha ocorrido aumento da oferta de profissionais em regiões de maior vulnerabilidade, “a desigualdade regional não apresentou redução significativa, e os resultados de saúde continuam inferiores nessas localidades”. Para a CGU, o Ministério da Saúde carece de instrumentos eficazes para demonstrar o impacto real do programa sobre a saúde da população.

Leia também

O relatório também destaca que “o ato normativo que regulamenta os artigos 19-A e 19-B da Lei nº 12.871/2013 está em tramitação” e que, até o momento, “as indenizações previstas ainda não foram pagas administrativamente”. De acordo com a CGU, essa lacuna prejudica a atratividade da iniciativa e expõe a execução a riscos de inconformidades.

A auditoria ressalta ainda que o regulamento necessário para viabilizar os pagamentos permanece pendente, e o próprio Ministério da Saúde reconheceu que nenhuma indenização foi concedida até hoje. Situação semelhante ocorre com o recesso anual dos médicos: embora o afastamento seja concedido na prática, “a regulamentação complementar ainda está em tramitação”, o que, segundo o órgão de controle, compromete a segurança jurídica do programa.

Falta de transparência na coordenação

A CGU também identificou deficiências graves de transparência ativa na Coordenação Nacional do Mais Médicos. Dados essenciais — como a composição do colegiado, duração dos mandatos, existência de vacâncias e agendas de deliberação — não estão disponíveis nos canais oficiais.

Para o órgão de controle, essa ausência de informações viola os princípios da publicidade e da transparência administrativa, além de dificultar o controle social e o acompanhamento das decisões estratégicas da política. O Ministério da Saúde reconheceu a falha, mas não informou prazos para sanar o problema.

Brasil

Flamengo perde e PSG é eleito o time do ano pelo Globe Soccer Awards

2 horas atrás

28 de dezembro de 2025

Campeão do Intercontinental de Clubes contra o Flamengo, o Paris Saint-Germain venceu o time Rubro-Negro de novo e foi eleito o melhor clube do ano, neste domingo (28/12), durante o Globe Soccer Awards.

Além do título de caráter mundial, o time francês conquistou a Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França na temporada 2024/25. Na atual, a 2025/26, a equipe treinada por Luis Enrique conquistou a Supercopa da Uefa e o Intercontinental.

Flamengo perde e PSG é eleito o time do ano pelo Globe Soccer Awards - destaque galeria3 imagensSafanov defendeu quatro pênaltis contra o Flamengo na final do IntercontinentalFlamengo concorria como melhor time do anoFechar modal.MetrópolesDembélé também conquistou a Bola de Ouro e oThe Best1 de 3

Dembélé também conquistou a Bola de Ouro e oThe Best

Kristy Sparow – UEFA/UEFA via Getty ImagesSafanov defendeu quatro pênaltis contra o Flamengo na final do Intercontinental2 de 3

Safanov defendeu quatro pênaltis contra o Flamengo na final do Intercontinental

Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty ImagesFlamengo concorria como melhor time do ano3 de 3

Flamengo concorria como melhor time do ano

Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

O PSG também dominou os prêmios individuais, com melhor jogador (Ousmane Dembélé), melhor jogador emergente (Désiré Doué), melhor meio-campista (Vitinha) e melhor treinador: Luis Enrique.

Leia também

Veja os principais vencedores da Globe Soccer Awards:

  • Melhor clube: PSG
  • Melhor clube feminino: Barcelona
  • Melhor jogador: Ousmane Dembélé
  • Melhor jogador emergente: Désiré Doué
  • Melhor meio-campista: Vitinha
  • Melhor atacante: Lamine Yamal
  • Melhor treinador: Luis Enrique
  • Melhor jogadora: Aitana Bonmatí
  • Melhor jogador de LaLiga: Raphinha
  • Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo
  • Retorno do ano: Paul Pogba

