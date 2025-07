Na última noite da Expoacre Juruá, governador Gladson Camelí avalia evento como maior vitrine do estado e aposta em movimentação econômica inédita

No último sábado, dia 5 de julho, o Acre alcançou mais um feito histórico na área da saúde com a realização do primeiro procedimento de endoprótese para correção de dissecção aórtica tipo B no estado, feita em um paciente atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A cirurgia foi realizada pela equipe da Hemocardio, em Rio Branco, e representa um avanço inédito para o tratamento de doenças vasculares no estado.

O paciente, um homem de 80 anos, aguardava o procedimento há cinco meses, e enfrentava risco elevado de morte súbita em razão da condição. A dissecção da aorta ocorre quando há uma separação das camadas da principal artéria do corpo, o que compromete seriamente o fluxo sanguíneo. Até recentemente, esse tipo de quadro exigia cirurgias altamente invasivas e com alto risco de mortalidade. Com a técnica utilizada no Acre, a correção é feita por via endovascular, com cortes mínimos e recuperação mais rápida.

A cirurgia foi conduzida por uma equipe composta pelo cirurgião vascular e endovascular Dr. Paulo Saad, de Brasília, com apoio dos médicos Dr. José Augusto Faria e Dra. Devac Paiva, que integram o corpo clínico local. A cardiologista e fundadora da Hemocardio, Dra. Rejane Holanda Velloso, falou sobre o procedimento. “Esse é um momento marcante para o Acre. Estamos mostrando que é possível oferecer medicina de ponta dentro do nosso estado, com profissionais capacitados e atendimento digno para a população”, afirmou Rejane.

Dr. Paulo Saad destacou a importância do avanço no atendimento vascular no estado. “Essa é uma técnica consagrada no mundo inteiro e que agora está disponível também para os acreanos. É uma cirurgia menos invasiva, com menor risco, que salva vidas. Fico muito feliz de poder contribuir com essa equipe e com o fortalecimento da saúde no Acre”, declarou.

Presente no procedimento, o deputado federal e médico Eduardo Velloso reforçou o apoio institucional à evolução da saúde especializada no Acre. “Há 15 anos, um paciente com infarto precisava ser transferido de UTI aérea. Hoje, realizamos uma cirurgia de altíssima complexidade no maior vaso do corpo humano, aqui mesmo, com apoio do SUS. Esse é o nosso compromisso: salvar vidas com dignidade e modernização da saúde pública”, declarou o parlamentar.

A realização da cirurgia também contou com o apoio do governador Gladson Cameli, do secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, e da subsecretária Ana Cristina, que vêm colaborando com o fortalecimento da rede de alta complexidade no estado.

A esposa do paciente, Dileuda, emocionou a equipe ao relatar os cinco meses de espera pela cirurgia. “Hoje é o dia da nossa vitória. Agradeço a Deus, à equipe médica e a todos que se compadeceram com a nossa história. Foi um milagre, e eu acredito que meu esposo vai sair daqui para voltar pra casa com vida. Só gratidão”, disse.

Com mais esse avanço, a Hemocardio e o sistema de saúde do Acre demonstram que a medicina de excelência pode, e deve, ser feita por mãos acreanas.

