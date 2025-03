Na primeira visita oficial a Bocalom, Nicolau Jr enaltece trabalho do prefeito e diz: “Fazemos parte do mesmo time”

PARCERIA DO BEM – Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com o deputado federal Eduardo Veloso, é a primeira a promover mutirão de cirurgia de olhos na Regional do Alto Acre. Mais 30 cirurgias oftalmológicas (pterígio popularmente conhecido como carne no olho), foram realizadas neste fim de semana.

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com o deputado federal Eduardo Veloso, promoveu uma ação de saúde que beneficiou diretamente a população local. Mais de 30 cirurgias oftalmológicas foram realizadas, oferecendo novos horizontes e melhor qualidade de vida para os moradores de Epitaciolândia.

A iniciativa, que contou com o apoio de profissionais especializados e equipamentos de alta tecnologia, teve como objetivo atender pessoas com problemas de visão, como pterígio (popularmente conhecido como “carne no olho”), que aguardavam por tratamento. A ação foi realizada em um mutirão organizado pela prefeitura, em conjunto com o gabinete do deputado, que viabilizou os recursos necessários para a realização das cirurgias.

Impacto na Comunidade.

Para muitos pacientes, a cirurgia veio em boa hora, o pterígio atinge muita gente, porém a cirurgia nas clínicas privadas tem um valor bem alto e a espera na Rede hospitalar do Estado pode levar muito tempo devido à grande procura. Dona Sonia Dias, que mora na zona rural de Epitaciolândia, foi uma das beneficiadas. Ela contou que há anos tenta realizar essa cirurgia e agora essa parceria entre a prefeitura, na pessoa do prefeito Sérgio Lopes, e o Deputado Eduardo Veloso está proporcionando essa realização, segundo ela, de um sonho.

“Estou muito feliz e agradecida.” Agora consigo, vou realizar essa tão sonhada e esperada cirurgia, há anos que tento fazê-la, mas nas clínicas particulares custa muito caro e na fundação a espera é muito longa, e Deus colocou essas duas pessoas para trazer esse benefício para mim e tantas outras pessoas que precisam desse atendimento especializado”, disse emocionada.

O prefeito de Epitaciolândia destacou a importância da parceria com o deputado para a realização do projeto.

“Essa ação é um exemplo de como o poder público, unido, pode transformar vidas. A saúde é uma prioridade da nossa gestão, e estamos comprometidos em ampliar o acesso a tratamentos essenciais para nossa população, esse trabalho fortalece as parcerias e é a primeira vez que conseguimos trazer cirurgias oftalmológicas sendo realizadas em uma das nossas unidades de saúde. Hoje serão realizadas mais de 30 cirurgias, além de outras 48 cirurgias que já foram realizadas através de um convênio com o Hospital Santa Juliana. Nós temos uma meta para 2025, queremos chegar a 200 cirurgias, estamos trabalhando nesse sentido para cada vez mais atender melhor a nossa população”, afirmou.

Para Sergio Mesquita, vice-prefeito e Secretário Municipal, essas cirurgias são os resultados das ações do programa Saúde na Comunidade que identificam essas necessidades.

“Estamos realizando várias cirurgias oftalmológicas aqui na cidade, e motivo de muita alegria, nenhum município aqui do Alto Acre tinha feito essa ação que nós estamos fazendo hoje, estamos juntamente com o Deputado Eduardo Veloso e toda sua equipe promovendo um mutirão de cirurgias de olhos, isso mostra que estamos avançando a cada dia mais com saúde de qualidade para nossa população”, destacou o secretário.

