fbpx
Conecte-se conosco

Brasil

Na ONU, Zelensky diz que não há cessar-fogo por recusa da Rússia

Publicado

4 horas atrás

em

Presidente ucraniano também afirmou que Moscou sequestrou milhares de crianças na guerra.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (24) que não há um cessar-fogo na guerra em seu país pois a Rússia se recusa a chegar a um acordo, durante discurso na Assembleia Geral da ONU.

Zelensky também afirmou que Moscou sequestrou milhares de crianças ucranianas no conflito, que já dura mais de três anos, e fez um apelo pela volta delas.

O ucraniano fez ainda um alerta para o risco do uso de armas nucleares na guerra e que a Rússia continua atacando a usina de Zaporizhzhia.

Durante o discurso na conferência na terça-feira (23), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou sua retórica sobre a guerra na Ucrânia e afirmou nesta terça-feira (23) que acredita que a Ucrânia pode reconquistar todo o território que a Rússia tomou desde o início da guerra.

Entenda a guerra na Ucrânia

A Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e detém atualmente cerca de um quinto do território do país vizinho.

Ainda em 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, decretou a anexação de quatro regiões ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Os russos avançam lentamente pelo leste e Moscou não dá sinais de abandonar seus principais objetivos de guerra. Enquanto isso, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pressiona por um acordo de paz.

A Ucrânia tem realizado ataques cada vez mais ousados dentro da Rússia e diz que as operações visam destruir infraestrutura essencial do Exército russo.

O governo de Putin, por sua vez, intensificou os ataques aéreos, incluindo ofensivas com drones.

Os dois lados negam ter como alvo civis, mas milhares morreram no conflito, a grande maioria deles ucranianos.

Acredita-se também que milhares de soldados morreram na linha de frente, mas nenhum dos lados divulga números de baixas militares.

Os Estados Unidos afirmam que 1,2 milhão de pessoas ficaram feridas ou mortas na guerra.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

PGR denuncia ex-prefeito gaúcho que falou em colocar Moraes na guilhotina

Publicado

4 horas atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

Fabiano Feltrin, ex-prefeito de Farroupilha, deu a declaração durante transmissão ao vivo ao lado de Bolsonaro em julho de 2024

Fabiano Feltrin, ex-prefeito de Farroupilha (RS) • Reprodução/Instagram/fabianofeltrinoficial

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou o ex-prefeito de Farroupilha (RS) Fabiano Feltrin por incitação ao crime após ele sugerir colocar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em uma guilhotina.

O caso em questão se deu em julho de 2024, quando Feltrin ainda ocupava a gestão municipal. A fala foi feita em uma transmissão ao vivo na cidade gaúcha com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Feltrin havia sido indiciado pela Polícia Federal em setembro de 2024. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso no STF, abriu prazo de 15 dias para que a defesa do ex-prefeito se manifeste. Após esse período, o STF decidirá se recebe a denúncia e o torna réu.

Na live, realizada em 25 de julho de 2024, Feltrin aparece ao lado do ex-presidente Bolsonaro.

Em resposta a um comentário sobre uma estátua em homenagem a Moraes, o ex-prefeito afirmou: “Aqui não tem isso. A homenagem aqui pra ele eu vou mostrar qual é, Vitorino. É só colocar ele aqui na guilhotina, ó. Aqui a homenagem pra ele”.

Segundo a PGR, o ex-prefeito manipulava um objeto semelhante a uma guilhotina ao proferir a fala.

“O discurso, além de banalizar a prática de crimes contra Ministros do Supremo Tribunal Federal, incentiva de maneira pública e explícita a prática do crime de homicídio contra Alexandre de Moraes, ao propugnar como ‘homenagem’ ao magistrado a utilização de um instrumento utilizado para decapitação de pessoas.”, afirmou a PGR na denúncia.

Em depoimento à PF, Feltrin disse que sua fala foi feita em tom de “brincadeira” em ambiente privado, sem intenção de ofender.

Procurado pela CNN, o advogado do ex-prefeito, Alexandre Dargél, afirmou que ainda não foi intimado sobre a denúncia, mas que permanece “confiante” de que, após protocolar a manifestação de defesa, o desfecho será favorável a Feltrin.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Ataque a tiros contra escritório de imigração deixa um morto nos EUA

Publicado

4 horas atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

Segundo autoridades, outras duas pessoas ficaram feridas; o atirador também morreu

Ataque a tiros contra escritório de imigração dos EUA deixa um morto • WFAA

Uma pessoa morreu e outras duas foram hospitalizadas com ferimentos à bala após o ataque a tiros desta manhã em uma instalação do ICE (Serviço Imigração e Alfândega dos Estados Unidos) em Dallas, informou o Departamento de Polícia de Dallas no X. O atirador também está morto.

A investigação preliminar determinou que um suspeito abriu fogo contra um prédio do governo a partir de um prédio adjacente. Duas pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos de bala. Uma vítima morreu no local. O suspeito está morto.

As autoridades planejam realizar uma coletiva de imprensa ainda na quarta-feira, informou o post.

O FBI está auxiliando na investigação do ataque, anunciou seu vice-diretor.

“O FBI está totalmente engajado, em conjunto com nossos parceiros policiais estaduais e federais, na cena do crime em Dallas”, postou o vice-diretor do FBI, Dan Bongino, no X.

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo

Brasil

FAB intercepta aeronave suspeita vinda do Peru e piloto é preso no Amazonas

Publicado

5 horas atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

Avião sem matrícula ignorou ordens e foi obrigado a pousar em área isolada; operação pode ter frustrado transporte de drogas

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou nesta segunda-feira (22) uma aeronave sem matrícula e sem plano de voo que entrou no espaço aéreo nacional pela região de Tefé (AM), vinda do Peru. O avião foi classificado como hostil após ignorar tentativas de comunicação e disparos de advertência feitos por um caça A-29 Super Tucano.

Diante da resistência, o piloto foi forçado a realizar pouso em uma área isolada, a cerca de 30 km do município. Em seguida, agentes da Polícia Federal, transportados em um helicóptero H-60 Black Hawk, prenderam o suspeito em flagrante por atentado contra a segurança do transporte aéreo.

Segundo a FAB, há fortes indícios de que a aeronave transportava drogas. Parte da carga teria sido lançada ao solo durante a tentativa de fuga. A identidade do piloto e detalhes sobre a apreensão não foram divulgados.

A ação integra a Operação Ostium, estratégia permanente de combate ao tráfico aéreo de entorpecentes em regiões de fronteira.

Comentários

Continue lendo