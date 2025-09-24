Na ONU, Zelensky diz que não há cessar-fogo por recusa da Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (24) que não há um cessar-fogo na guerra em seu país pois a Rússia se recusa a chegar a um acordo, durante discurso na Assembleia Geral da ONU.

Zelensky também afirmou que Moscou sequestrou milhares de crianças ucranianas no conflito, que já dura mais de três anos, e fez um apelo pela volta delas.

O ucraniano fez ainda um alerta para o risco do uso de armas nucleares na guerra e que a Rússia continua atacando a usina de Zaporizhzhia.

Durante o discurso na conferência na terça-feira (23), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou sua retórica sobre a guerra na Ucrânia e afirmou nesta terça-feira (23) que acredita que a Ucrânia pode reconquistar todo o território que a Rússia tomou desde o início da guerra.

Entenda a guerra na Ucrânia

A Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e detém atualmente cerca de um quinto do território do país vizinho.

Ainda em 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, decretou a anexação de quatro regiões ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Os russos avançam lentamente pelo leste e Moscou não dá sinais de abandonar seus principais objetivos de guerra. Enquanto isso, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pressiona por um acordo de paz.

A Ucrânia tem realizado ataques cada vez mais ousados dentro da Rússia e diz que as operações visam destruir infraestrutura essencial do Exército russo.

O governo de Putin, por sua vez, intensificou os ataques aéreos, incluindo ofensivas com drones.

Os dois lados negam ter como alvo civis, mas milhares morreram no conflito, a grande maioria deles ucranianos.

Acredita-se também que milhares de soldados morreram na linha de frente, mas nenhum dos lados divulga números de baixas militares.

Os Estados Unidos afirmam que 1,2 milhão de pessoas ficaram feridas ou mortas na guerra.