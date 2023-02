Na Europa, goleiro morre, aos 25 anos, depois de defender pênalti

O União Cacoalense venceu o Galvez por 1 a 0 com um gol do volante França, cobrando penalidade, nesse sábado, 11, no estádio Aglair Toneli, em Cacoal, no interior de Rondônia. A partida amistosa foi realizada como parte das preparações para a temporada de 2023.

Kinho gostou

O técnico Kinho Brito gostou do desempenho do Galvez, principalmente no segundo tempo, e espera a evolução da equipe para a estreia no Estadual. O primeiro compromisso do Imperador será contra o Náuas.

“O primeiro tempo foi bem complicado por causa da arbitragem. Na segunda etapa conseguimos jogar um bom futebol e esse amistoso vai ser importante para tornar nossa equipe mais forte”, avaliou o treinador.

Elenco volta ao trabalho

O elenco do Galvez reapresenta-se nesta segunda, 13, e inicia mais uma semana de treinamentos visando a disputa do Campeonato Estadual.

Kinho Brito avaliou de maneira positiva o 1º amistoso da temporada

