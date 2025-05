Na escola Glória Perez, Nicolau Jr. entrega certificados para 100 alunos do projeto Redação Nota Mil da Escola do Legislativo

O prefeito Sérgio Lopes e organizadores avaliam que evento superou expectativas, aquecendo a economia local, fomentando o turismo e gerando oportunidades, emprego e renda para a região.

O 12º Country de Epitaciolândia encerrou com grande sucesso neste final de semana, consolidando-se como um dos principais eventos de rodeio e cultura country da regional do Alto do Acre. A prova do laço e a grande final do rodeio emocionaram o público, que lotou o Parque de Exposições, fechando o evento com chave de ouro neste domingo dia 4 de maio.

O prefeito Sérgio Lopes destacou que o festival superou as expectativas, não apenas pelo entretenimento de qualidade, mas também pelo impacto positivo na economia local. “O 12º Circuito Country trouxe turistas de várias regiões, movimentou o comércio, a hotelaria e gerou emprego e renda para nossa gente. É um evento que fortalece nossa identidade e desenvolve Epitaciolândia”, afirmou.

Os organizadores ressaltaram o crescimento do evento a cada edição, com infraestrutura ampliada, shows de renome nacional e competições de alto nível. Além disso, o rodeio e as provas eqüestres valorizaram a tradição sertaneja, atraindo criadores, peões e fãs do gênero.

Com o balanço positivo, a expectativa é que a2ª Edição da Agropec prevista para setembro deste e 13º Country de Epitaciolândia ano que vem continue crescendo, fortalecendo o turismo rural e a economia da região.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários