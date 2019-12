Faz muito tempo que a cidade de Feijó não era prestígiada pelo governo do estado. Mas a indiferença acabou. No próximo sábado, quando vai celebrar 81 anos de Fundação, a Terra do Açaí vai ganhar vários presentes, todos irão melhorar a qualidade de vida de sua gente.

Em parceria com o governo do estado, a prefeitura vai entregar ruas pavimentadas, assinar ordem de serviço para a construção do novo hospital regional, inaugurar o asfaltamento do acesso ao aeroporto, e claro festejar com shows e um bolo gigante essa data tão importante.

O prefeito Kiefer Cavalcante, grande anfitrião do dia, vai receber o governador Gladson Cameli e sua comitiva para juntos, celebrarem esse momento.

A programação começa às 5 horas da manhã e só termina por volta da meia noite.

Confira:

5 hs Salva de 82 tiros

8:00 hasteamento dos pavilhões

Apresentação de fanfarra

9: 00 atendimentos de saúde e Assistência social no salão paroquial

14:00 Assinatura da ordem de Serviço no HGF com o Governador Gladson Cameli

14:30 Entrega das Ruas pavimentadas pelo governo do estado através do Depasa.

15:00 inauguração do Acesso ao Aeroporto Entrega de viaturas PM e entrega de um Caminhão a cooperativa governador Gladson/ kiefer e Dep.Marcos Cavalcante

16:00 Cross Country

16:30 apresentação dos idosos

17:00 apresentação da fanfarra

18:00 palavra do prefeito e cantar os parabéns pra Feijó e distribuição de bolo e distribuição de Brinquedos para as crianças carentes do Município.

19:00 Apresentação de música com a Banda da PM .

20:00 show com Daniel Pinheiro e Banda

21:20 show com Jean e Agno

