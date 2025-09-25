Na Casa Branca, Trump diz que Erdogan “entende de eleições manipuladas”

Líder dos EUA destacou sua relação com o presidente turco, dizendo que eles passaram por um “teste de amizade”

Em uma reunião no Salão Oval nesta quinta-feira (25) com o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, o líder dos EUA, Donald Trump, falou sobre “eleições fraudadas” e afirmou que estava “no exílio, injustamente” por causa disso.

“Somos amigos há muito tempo, na verdade, até mesmo por quatro anos, quando eu estava no exílio, injustamente, como se viu, em eleições fraudadas”, disse ele.

Trump acrescentou que Erdogan “sabe sobre eleições fraudadas melhor do que ninguém”.

Ele disse que a amizade deles perdurou durante esse período, chamando-o de um “teste de amizade”.

O chefe de Estado americano elogiou a gestão de Erdogan: “É um homem muito respeitado, muito respeitado em seu país, em toda a Europa e em todo o mundo onde o conhecem. Ele construiu um exército tremendo, um exército poderoso”.

A primeira visita de Erdogan à Casa Branca em cerca de seis anos ocorre em um momento em que a Turquia está ansiosa para tirar vantagem de um governo dos EUA ansioso para fazer acordos em troca de armas e acordos comerciais de alto valor.