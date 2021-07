Na Capital, trio criminoso rouba joias, celulares e corta cabelo de vítima com faca

Policias militares foram acionados na tarde deste sábado (17) para atender uma ocorrência de roubo na Rua Tancredo Neves, Loteamento Santa Helena, próximo ao Parque de Exposições, em Rio Branco. Uma família foi rendida por criminosos que levaram joias e celulares.

O trio criminoso estava armado com uma faca e duas armas de fogo. Ao entrarem na residência, eles anunciaram o assalto, renderam as três mulheres e o homem que estavam na casa, amarraram as vítimas e não satisfeitos, cortaram o cabelo de uma delas.

Após o roubo, os bandidos fugiram em direção ao residencial Rosalinda.

Ninguém foi preso pela Polícia. O caso segue investigado pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões.