Na capital, Rio Acre continua abaixo dos 2 metros, diz Defesa Civil

O Acre conta com 1,8 médico para cada 1.000 habitantes, segundo levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgado em 2024. O índice está abaixo da média nacional, que é de 3,07 médicos por mil habitantes, e evidencia as desigualdades regionais no acesso à saúde.

De acordo com o estudo, o Brasil soma 630 mil médicos registrados, mas a distribuição é desigual entre as regiões. Enquanto estados do Sudeste concentram as maiores proporções, com destaque para o Distrito Federal (6,3), Rio de Janeiro (4,3) e Espírito Santo (3,6), o Norte e o Nordeste apresentam os menores índices.

Na região Norte, além do Acre, aparecem com baixa densidade médica o Amazonas (1,6), o Roraima (1,8), o Amapá (1,5) e o Pará (1,4). O Maranhão, no Nordeste, tem o menor índice do país, com 1,3 médico por mil habitantes.

A média mundial é de 3,7 médicos por mil habitantes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda ao menos um médico para cada 1.000 pessoas.

Os números reforçam o desafio de garantir assistência médica em regiões mais distantes e com menor infraestrutura. Para especialistas, a expansão equilibrada da formação e fixação de profissionais é essencial para reduzir as disparidades entre capitais e interior.

