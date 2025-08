Na Cadeia Investigadores da DCORE prendem acusado de assalto em Rio Branco

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul apreendeu, no início da noite dessa terça-feira, 5, no bairro da Cobal, um adolescente de 17 anos e o adulto Kauan Pires Lima com maconha e cocaína. De motocicleta, eles fugiram da abordagem policial e foram capturados após perseguição da equipe Giro da PM.

A dupla estava em uma moto e quando avistou a equipe policial, em patrulhamento ostensivo, mudou o sentido e acelerou dando início a um acompanhamento. Foram acionados os sinais luminosos e sonoros da viatura, e diversas ordens de parada foram dadas, todas desobedecidas pelo condutor da moto . “Durante a fuga, os indivíduos conduziram a motocicleta de forma perigosa, em alta velocidade, colocando em risco a vida de outros motoristas e pedestres, conduzindo inclusive na contramão da via”, citou a PM.

Após a abordagem, na busca pessoal, foram encontrados no bolso de Kauan 8 invólucros de cocaína. No bolso do menor havia 7 invólucros de de maconha. Eles confirmaram que iriam traficar a droga e foram conduzidos à Delegacia Geral de Polícia Civil.

