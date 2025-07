Na 20ª edição, Expoacre Juruá faz história com show de Gusttavo Lima

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro virá a Rio Branco no próximo dia 12 de julho para participar de um evento promovido pelo PL Mulher Nacional. A atividade será realizada no Ginásio Poliesportivo do Sesc Bosque, com abertura dos portões prevista para as 7h30 e início do evento às 8h30.

O anúncio foi feito por Michelle em vídeo divulgado nas redes sociais, ao lado do senador Márcio Bittar (PL-AC) e de sua esposa, Thaís Bittar. No convite, a ex-primeira-dama afirma que levará uma “mensagem de fé e esperança” ao público acreano. “Dia 12 de julho, nós estaremos aí num grande encontro de mulheres e famílias, o nosso povo acreano, o nosso povo de bem”, disse Michelle.

Também são esperadas a presidente estadual do PL Mulher, Charlene Lima, e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), acompanhado da primeira-dama municipal, Kelen Bocalom. Ela destacou que o evento será acessível à comunidade surda.

De acordo com os organizadores, as inscrições para o evento estão sendo realizadas por meio de um link disponibilizado no perfil do senador Márcio Bittar no Instagram (@marciobittar_).

O encontro tem como tema “Juntas transformando o Brasil” e integra a agenda nacional do PL Mulher, ala feminina do Partido Liberal, presidida por Michelle Bolsonaro.

Vídeo:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários