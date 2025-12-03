Brasil
My Family Cinema e BTV: cerco ao ‘gatonet’ derruba milhares de sites e apps piratas
Duas operações tiraram do ar 558 de serviços de streaming pirata desde a última quinta-feira (27). Elas são desdobramentos de investigações que já derrubaram milhares de plataformas ilegais nos últimos meses.
A mais recente, realizada na Argentina, derrubou 22 aplicativos, como o BTV e o Red Play, no domingo (30). Foi a segunda fase da investigação que, no início de novembro, já tinha tirado do ar outros 14 apps, incluindo o My Family Cinema e o TV Express.
No Brasil, uma força-tarefa bloqueou 535 sites e 1 aplicativo de streaming na oitava fase da Operação 404. Ela é liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e, desde 2019, atua contra serviços na internet que violam direitos autorais.
Muitas dessas plataformas são acessadas em TV boxes, também conhecidos como aparelhos de IPTV e caixinhas de TV, que permitem acessar serviços de streaming pela televisão.
Com serviços indisponíveis, várias pessoas que pagaram por assinaturas recorrerem a canais como o ReclameAqui. Mas, como as plataformas são usadas para transmitir conteúdo pirateado, os clientes perdem seus direitos, explicou o Procon-SP ao g1.
O departamento de investigação de crimes cibernéticos do Ministério Público Fiscal de Buenos Aires investiga desde setembro de 2024 um esquema de serviços de streaming ilegal.
Em agosto de 2025, buscas em quatro endereços permitiram descobrir escritórios que funcionavam como empresas legítimas, mas serviam como centrais da pirataria. Um deles tinha até mesmo um setor de Recursos Humanos para seus cerca de 100 funcionários.
Os aplicativos tinham mais de 6,2 milhões de assinantes ativos, sendo 4,6 milhões no Brasil, disse a Alianza. Cada um desses usuários pagava até US$ 5 por mês (R$ 27), o que contribuiu para um faturamento anual estimado em mais de US$ 150 milhões (R$ 800 milhões).
A denúncia partiu da Alianza, associação de empresas contra pirataria audiovisual na América Latina, que vê a Argentina como base para integrantes do esquema buscarem clientes de países como Brasil, México, Equador e África do Sul.
Os escritórios na Argentina eram responsáveis apenas pelas áreas de marketing e vendas. A estrutura técnica estava hospedada na China, o que exigiu mais tempo para interromper o funcionamento dos serviços.
O que é a Operação 404, do Brasil?
O Ministério da Justiça e Segurança Pública conduz desde 2019 a Operação 404, que faz referência ao “erro 404”, usado para indicar que o usuário acessou uma página não encontrada.
O governo disse que, na fase mais recente, foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão, 4 ordens de prisão preventiva e 3 prisões em flagrante com o objetivo de alcançar estruturas de financiamento dos serviços ilegais.
Nesta etapa, o governo teve a cooperação das Polícias Civis de 15 estados, além da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), da Agência Nacional do Cinema (Ancine) e de autoridades da Argentina, do Equador, do Peru e do Reino Unido.
Nas fases anteriores, realizadas desde novembro de 2019, a operação conseguiu bloquear mais de 3 mil sites ou aplicativos, bem como remover conteúdos ilegais de buscadores e remover perfis em redes sociais que promoviam esses serviços.
TV box é ilegal?
As TV boxes, também conhecidas como aparelho de IPTV e caixinhas de TV, podem ser usadas no Brasil, mas precisam ter sido homologadas pela Anatel. A lista de aparelhos autorizados pela agência pode ser encontrada neste link ao selecionar o filtro “Tipo de produto” e selecionar “Smart TV Box”.
“O processo de homologação é realizado para garantir que o equipamento atenda aos requisitos técnicos definidos pela Anatel em relação à emissão de radiofrequências, à segurança cibernética e ao uso regular das redes de telecomunicações”, diz a agência.
A Anatel afirma que colabora com entidades como a Alianza, a Ancine e a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) para bloquear o funcionamento das TV boxes não homologadas e o conteúdo de serviços de streaming pirata.
“Além de possibilitar a pirataria, TV Boxes piratas podem interferir em outros aparelhos legítimos e permitir ataques hackers às redes de seus usuários”, diz a agência.
Quais os direitos dos usuários?
O Procon-SP informou ao g1 no início de novembro que o consumidor “abdica de seus direitos” ao adquirir um produto ou serviço mesmo sabendo que ele é irregular.
“Até por uma questão prática, em tese, a empresa da qual ele adquiriu o produto ou serviço pode nem estar regularizada, o que impede que órgãos como o Procon-SP a notifique”, disse o órgão de defesa do consumidor.
A Anatel orienta usuários de TV boxes a comprarem apenas aparelhos certificados pela agência para “garantir a segurança do consumidor e evitar a prática de atividades ilícitas”.
Quais serviços foram derrubados?
O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que não tem uma lista dos sites ou aplicativos bloqueados e que os nomes só são mantidos por Polícias Civis e por órgãos de Justiça de cada estado que contribuiu com essa etapa da investigação.
A operação da Argentina, por sua vez, chegou a uma relação de 36 aplicativos que saíram do ar. Confira a lista abaixo:
ALA TV
Bex TV
Blue TV
Boto TV
Break TV
BTV App
BTV Live
Cinefly
Duna TV
Eppi Cinema
Football Zone
Hot
Humo Cinema
Jovi TV
Lumo TV
Mega TV
MIX
My Family Cinema
Nava TV
Nossa TV
ONPix
PLUSTV
Pulse TV
Red Box
Red Play Live
Ritmo TV
Samba TV
Super TV Premium
TV Express
Vela Cinema
Venga TV
Vexel Cinema
Waka TV
WEIV
WeivTV – Nova
Yoom Cinema
Comentários
Brasil
Governador Gladson Cameli realiza nova rodada de nomeações e exonerações no serviço público estadual
Mudanças afetam principalmente as secretarias de Habitação e Urbanismo e Educação; atos foram publicados no Diário Oficial desta quarta-feira (3)
O governador do Acre, Gladson Cameli, realizou uma nova rodada de alterações no quadro de servidores comissionados do estado, com nomeações, exonerações e uma cassação por determinação judicial. Os atos administrativos foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE)desta quarta-feira (3).
Principais mudanças:
-
Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb): nomeações e exonerações em cargos de confiança
-
Secretaria de Estado de Educação (SEE): ajustes no quadro de pessoal comissionado
-
Iapen: exoneração de um agente socioeducativo
-
ISE: cassação da nomeação de um técnico administrativo e operacional por determinação judicial
Detalhes das alterações:
As mudanças fazem parte da rotina administrativa do governo estadual, que periodicamente realiza ajustes nos cargos em comissão – funções de direção, assessoramento e chefia que não exigem concurso público e podem ser preenchidas livremente pelo chefe do executivo.
A cassação por determinação judicial no Instituto de Saúde do Acre (ISE) indica que a nomeação original foi contestada na Justiça e revertida por decisão judicial, um procedimento não incomum em disputas sobre indicações políticas para cargos públicos.
Os atos não especificam os nomes dos servidores envolvidos nem os motivos das alterações, que são comuns em períodos de reorganização administrativa ou adequação orçamentária. As nomeações e exonerações em cargos comissionados são prerrogativa do governador e não requerem justificativa pública detalhada.
Veja a lista completa:
EXONERAÇÕES
Secretaria de Educação e Cultura (SEE)
- EDILENE SILVA SOUZA
Cargo: CAS-1
Decreto: 11.843-P, de 2 de dezembro de 2025
- VANESSA RODRIGUES CARVALHO
Cargo: CAS-2
Decreto: 11.845-P, de 2 de dezembro de 2025
Secretaria de Habitação e Urbanismo (SEHURB)
- EDERLANDIO QUEIROZ DIAS
Cargo: CAS-1
- DANIELLE AZEVEDO BACKES
Cargo: CAS-4
Decreto: 11.847-P, de 2 de dezembro de 2025
Secretaria de Educação e Cultura (SEE)
- VIVYANE ALENCAR MARQUES ARAÚJO DO NASCIMENTO MEDEIROS
Cargo: CAS-5
Decreto: 11.849-P, de 2 de dezembro de 2025
Instituto Socioeducativo – ISE
- ALAN GABRIEL CUNHA DA SILVA
Cargo: Agente Socioeducativo
Tipo: Exoneração a pedido / vacância
Decreto: 11.860-P (numeração presumida do bloco), efeitos a partir de 8 de dezembro de 2025
Instituto Socioeducativo – ISE (Atos de Cassação)
- JANELDO DAMASCENO DE LIMA
Cargo: Técnico Administrativo e Operacional – Motorista
Ato: Cassação de nomeação
Decreto: 11.861-P, de 2 de dezembro de 2025
NOMEAÇÕES
Secretaria de Educação e Cultura (SEE)
- CLEIBER ESTEVAM MAIA LIMA
Cargo: CAS-1
- NAUA OLIVEIRA LUSTIA
Cargo: CAS-1
Decreto: 11.844-P (número estimado pelo bloco), de 2 de dezembro de 2025
- JOAQUIM LIRA DE CARVALHO
Cargo: CAS-2
Decreto: 11.846-P, de 2 de dezembro de 2025
Secretaria de Habitação e Urbanismo (SEHURB)
- MAYCON FERNANDES COELHO
Cargo: CAS-3
Decreto: 11.850-P, de 2 de dezembro de 2025
- DANIELLE AZEVEDO BACKES
Cargo: CAS-3
Decreto: 11.848-P, de 2 de dezembro de 2025
(Nomeada novamente após exoneração em decreto separado.)
- GERSON BESSA DE ANDRADE
Cargo: CAS-3
Decreto: 11.851-P, de 2 de dezembro de 2025
Comentários
Brasil
Ter celular aos 12 anos aumenta risco de obesidade, depressão e de dormir pouco, aponta estudo
Crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento, o cérebro e o corpo mudam rapidamente durante esses anos e, portanto, três anos têm muito mais importância do que, digamos, entre os 29 e 32 anos
Qual é a idade certa para dar o primeiro celular para o seu filho? Se o pedido de um celular já foi tema de conversas na sua casa, uma pesquisa divulgada nesta semana pode trazer um alerta importante: não deveria ser antes dos 12 anos. A pesquisa descobriu que quem tem acesso aos celulares nessa idade (ou antes dela) tem chance maior de depressão, obesidade e sono insuficiente.
O estudo acompanhou por dois anos mais de 10 mil adolescentes do Adolescent Brain Cognitive Development Study (ABCD), uma das maiores pesquisas sobre desenvolvimento cerebral e comportamento na adolescência nos Estados Unidos. O objetivo era responder à pergunta: o que muda na saúde física e mental quando o celular entra muito cedo na vida dos jovens?
A discussão é ainda mais urgente porque não existe uma diretriz clara sobre a idade recomendada para o primeiro celular. A orientação geral é apenas que isso não aconteça durante a infância, considerada até os 12 anos incompletos. No Brasil, essa também é a posição do Ministério da Saúde.
O que a pesquisa descobriu é que, mesmo esse recorte de idade, pode não ser o mais indicado e que apenas a exposição ao celular, ainda que não seja com uso abusivo por muitas horas, é capaz de trazer problemas na saúde física e mental.
O reportagem conversou com Ran Barzilay, autor principal do estudo e psiquiatra infantil e adolescente do Hospital Infantil da Filadélfia. Ele explica que os pais precisam encarar a decisão de dar ou não um celular aos filhos não só como uma questão social, mas também de saúde.
“Os pais devem encarar a decisão de dar um smartphone ao filho como uma etapa que tem implicações para a saúde das crianças”, explica.
E o que a pesquisa descobriu?
Ao longo dos dois anos de acompanhamento com mais de 10 mil pessoas, os pesquisadores observaram que, ao comparar adolescentes de 12 anos que tinham celular com aqueles que não tinham:
- quem já tinha um smartphone apresentava 62% mais chance de dormir menos de 9 horas por noite — que é o recomendado para essa idade de desenvolvimento;
- nessa idade, quem já tinha um celular tinha 40% mais risco de obesidade;
- além de 31% mais risco de depressão.
Um ponto importante: os resultados não estão falando de adolescentes que têm o que os pesquisadores chamam de “uso problemático”, caracterizado por longas horas de exposição. Esses adolescentes foram excluídos da pesquisa.
Isso indica que a própria posse do celular, com o acesso irrestrito ao ambiente digital, já pode alterar rotinas e comportamentos importantes como sono, alimentação e interação social.
Além disso, a pesquisa aponta que a idade em que o celular chega às mãos dos adolescentes importa.
Na amostra analisada, a idade mediana da primeira aquisição era 11 anos. Para cada ano em que o aparelho chegava mais cedo, o risco de obesidade subia 9% e o de sono insuficiente aumentava 8%.
Crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento, o cérebro e o corpo mudam rapidamente durante esses anos e, portanto, três anos têm muito mais importância do que, digamos, entre os 29 e 32 anos, quando as pessoas já são adultas. Portanto, se conseguirmos manter as crianças saudáveis durante esses anos, o impacto na vida adulta será grande.
— Ran Barzilay, autor principal do estudo
Isso pode parecer pequeno individualmente, mas esses riscos aparecem em uma idade sensível de desenvolvimento e podem trazer consequências para a vida adulta. Pesquisas robustas já mostram que adolescentes obesos têm altas chances de se tornarem adultos obesos e, com isso, desenvolver ao longo da vida doenças relacionadas ao excesso de peso, como hipertensão e diabetes.
E se o celular for dado depois dos 12 anos? O estudo também acompanhou adolescentes que não tinham o aparelho aos 12 anos, mas ganharam aos 13. Em apenas um ano com o acesso ao telefone, eles apresentaram 57% mais risco de atingir níveis clínicos de psicopatologia e 50% mais risco de sono insuficiente, mesmo quando a saúde mental e o sono do ano anterior tinham bons níveis. Ou seja, o impacto aparece rápido.
E como o celular impactou a saúde?
Os adolescentes avaliados no estudo foram acompanhados por dois anos, o que permitiu aos pesquisadores observar mudanças reais na saúde ao longo do tempo.
A pesquisa, porém, não identificou exatamente quais comportamentos associados ao celular explicam o aumento do risco de depressão, obesidade ou sono insuficiente.
No entanto, aponta caminhos possíveis: o uso do celular pode contribuir para atenção fragmentada, aumento de comportamentos de verificação constante e reduzir a vontade de atividades em espaços abertos — o que acaba aumentando o sedentarismo.
O médico neurologista pediátrico e pesquisador sobre os impactos do uso de telas com crianças e adolescentes, Marcelo Masruha, explica que o uso de celular impacta o desenvolvimento cognitivo e modifica sistemas no cérebro da criança e do adolescente, que estão em fase de desenvolvimento.
Crianças e adolescentes que usam telas com mais frequência têm redução da capacidade de memória de trabalho, que é aquela temporária para guardar informação de curto prazo. Além de redução da capacidade de atenção. Ou seja, isso afeta o cérebro em uma idade muito importante de desenvolvimento.
— Marcelo Masruha, neurologista pediátrico.
E o que fazer quando o adolescente tem acesso ao telefone?
Conversar com os amigos mais distantes, mandar trabalhos por e-mail, pedir um delivery, fazer o check-in no espaço onde pratica atividade física, ser acessível para os pais. Tudo isso faz parte da rotina de um adolescente, e é inevitável que, em algum momento, ele tenha um celular.
Ran Barzilay, que conduziu o estudo, explica que a ideia da pesquisa não é impedir que adolescentes tenham acesso ao telefone, mas trazer uma reflexão mais profunda sobre os impactos disso, que parece tão cotidiano no “mundo dos adultos”.
Quase todos os adolescentes eventualmente terão um smartphone, mas, quando isso acontecer, é importante conversar com a criança e verificar como o smartphone a afeta em termos de sono, bem-estar e se ela ainda tem tempo suficiente para fazer coisas fora do celular, como ver amigos e familiares pessoalmente e praticar atividades físicas, que sabemos serem benéficas tanto para reduzir o risco de obesidade quanto para melhorar a saúde mental.
— Ran Barzilay psiquiatra especialista em infância e adolescência e pesquisador
Ele conta que tem três filhos: os dois mais velhos receberam o primeiro telefone antes dos doze anos, mas que agora, com o que sabe, o mais novo, que tem nove anos, não vai receber tão cedo.
Marcelo Masruha, médico e autor de um livro sobre uso de telas, explica que, no seu consultório, a recomendação aos pais é que o celular só seja do adolescente a partir dos 14 anos.
“Se você ainda não deu um celular para o seu filho, o melhor é esperar essa idade e, ainda assim, não permitir que ele tenha livre acesso. Existem aplicativos que permitem monitorar, é preciso restrição de tempo e impedir que ele leve o aparelho quando sai para eventos sociais, por exemplo”, explica.
Já sobre redes sociais, os dois especialistas são incisivos: deve ser proibido até os 18 anos. “Eles não têm emocional e cognitivo capazes de processar as informações que estão ali sem que isso afete seu psicológico. Temos visto cada vez mais casos de questões alimentares, ideação suicida e automutilação”, explica.
Os especialistas apontam que, caso os pais optem por não dar o telefone agora, o ideal é que não seja apenas uma recusa, mas uma conversa que introduza o adolescente nos riscos e nas preocupações dos pais — porque isso depois vai ajudar na construção de acordos quando houver acesso ao telefone.
Eles ainda orientam alguns caminhos:
- Observar o próprio tempo de uso — ser um exemplo é o primeiro passo;
- Restringir o tempo de tela de lazer a, no máximo, três horas, com um tempo ainda menor nos dias de semana;
- Usar aplicativos que ajudam a monitorar o conteúdo visto;
- Não permitir que levem o celular em atividades sociais;
- Garantir que o celular não esteja tomando o espaço de lazer em que há atividade física;
- Não permitir que façam refeições com o celular.
Comentários
Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.946 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 04 – 13 – 17 – 21 – 49 – 54
- 48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09 cada
- 2.672 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 665,80 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Você precisa fazer login para comentar.