Museu do Xapury é reaberto após investimento de R$ 640 mil

Um dos principais pontos turísticos e históricos de Xapuri, o Museu do Xapury reabriu suas portas nessa terça-feira, 15, após passar por um processo de revitalização. Instalado em um casarão de 1927, o espaço recebeu investimento de R$ 640 mil, com recursos do tesouro estadual, e volta a funcionar como referência na preservação da memória acreana.

O prédio, que já foi sede da primeira prefeitura da cidade, abriga objetos históricos que ajudam a contar a trajetória do Acre, com destaque para o Ciclo da Borracha, a Revolução Acreana e a luta do líder seringueiro Chico Mendes. O acervo inclui armas, mobiliário, utensílios do cotidiano dos trabalhadores da floresta e peças ligadas às culturas indígena e seringueira.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença do governador Gladson Cameli, de representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autoridades locais e moradores da cidade. Na ocasião, o governador afirmou que “um museu não é um lugar para acumular coisas velhas, mas sim um lugar que guarda memórias afetivas de uma população, as quais sinalizam para o futuro”.

O presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, também ressaltou a importância do espaço para as novas gerações. “Este museu é um espaço de memória, onde os nossos jovens vão conhecer e valorizar a nossa história”, disse.

Além da reabertura do museu, outras ações de valorização do patrimônio histórico de Xapuri estão em andamento, como a revitalização da Casa de Chico Mendes e da Trilha Chico Mendes, em parceria com o Iphan e o governo do Estado.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.

