Página Sete / La Paz

O ministro do Governo, Arturo Murillo, disse ontem que Chonchocoro, a prisão de segurança máxima em La Paz, aguarda o ex-ministro da Presidência Juan Ramón Quintana, devido ao “rosário” de processos criminais contra ele.

“Esse homem deve muito ao povo da Bolívia e está esperando uma cela bem pintada em Chonchocoro, já que ele tem um rosário de crimes”, disse Murillo. Segundo os registros do promotor, o ex-ministro da Presidência do governo do MAS enfrenta quatro processos nos quais é acusado de 12 crimes. Já existem dois mandados de prisão contra ele. Entre as acusações estão terrorismo, instigação pública para cometer crimes, sedição, lucros ilícitos e financiamento do terrorismo.

Em um dos processos que remonta a 2016 e foi reativado recentemente, ele é acusado de desvio de fundos do Estado, negociações incompatíveis com o exercício de funções públicas e conduta antieconômica, pela doação irregular de três veículos à Fundação Abya Yala, queixa feita pelo ministro Murillo.

Quintana também é processada pelo desvio de recursos milionário do antigo Fundo Indígena, juntamente com o ex-Ministro da Economia Luis Arce e junto com Evo Morales pelo caso do terrorismo.

Murillo explicou que documentos relacionados a processos de contratação em diferentes ministérios e currículos das forças armadas foram encontrados em uma das últimas operações de busca nas casas do ex-ministro, elementos que poderiam ser usados ​​para a qualificação de outros tipos criminais, como uso indevido de bens estatais e uso indevido de influências, disse a autoridade.

