Cotidiano

Municípios recebem R$ 102 mil para fortalecimento da assistência farmacêutica

Publicado

45 segundos atrás

em

Dezessete municípios acreanos foram contemplados com recursos do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS), conforme a Portaria GM/MS nº 8.584, publicada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (30) O total destinado ao estado é de R$ 102 mil, referente ao terceiro ciclo de monitoramento de 2025.

Cada município habilitado receberá R$ 6 mil, valor que será transferido diretamente aos Fundos Municipais de Saúde. O recurso é voltado à manutenção e melhoria da estrutura física e operacional dos serviços de assistência farmacêutica, com foco no armazenamento, controle e distribuição de medicamentos à população.

Os municípios beneficiados no Acre são: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard e Xapuri.

De acordo com a portaria, os repasses têm como base o envio de dados ao Ministério da Saúde por meio dos sistemas Hórus, e-SUSAF ou BNAFAR/SUS, utilizados para o monitoramento das ações e serviços farmacêuticos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cotidiano

Acre perde jogos no 1ª dia de disputa do Campeonato Brasileiro Sub-16

Publicado

23 minutos atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Foto PHD: Seleção Acreana foi derrotada de virada nas duas partidas

A Seleção Acreana começou com derrotas nesta quarta, 29, em Saquarema, no Rio de Janeiro, a disputa do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16. No primeiro jogo, os garotos acreanos foram derrotados pela seleção de Alagoas por 2 sets a 1, com parciais de 25×19, 13×25 e 18×25. Na segunda partida, o Acre perdeu por 2 sets a 1 para a seleção do Rio Grande do Norte, com parciais de 29×27, 20×25 e 20×25.

Terceira partida

A Seleção Acreana volta à quadra nesta quinta, 30, a partir das 13h30 (hora Acre), para jogar contra a seleção de Roraima.

Cotidiano

Furacão do Norte goleia Rei Artur no Campeonato Estadual

Publicado

28 minutos atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Furacão Norte entra no Estadual como um dos favoritos ao título

O Furacão do Norte goleou o Rei Artur por 9 a 0 nesta quinta, 29, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. O Furacão entra na disputa como um dos favoritos ao título;

Galvez x Meninos de Ouro

A primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13 terá mais um duelo nesta quinta, 30, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, entre Galvez e Meninos de Ouro.

Cotidiano

Acre é derrotado pelo Pará na estreia do Brasileiro Sub-16

Publicado

29 minutos atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Foto FEAV: Seleção do Pará terminou o 1º dia de disputa do Brasileiro na liderança

A Seleção Acreana perdeu para o Pará por 3 sets a 0, com parciais de 25×23, 25×16 e 18×18 nesta quarta, 29, no ginásio do Sesc, na estreia do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16.

Pará e Paraíba

As seleções do Pará e da Paraíba venceram seus dois jogos no primeiro dia de disputas do Brasileiro e são líderes da fase de classificação do torneio com 6 pontos.

Duas partidas

A Seleção Acreana volta à quadra nesta quinta, 30, a partir das 8 horas, para enfrentar a Bahia. Na segunda partida, o Acre enfrenta a Paraíba, a partir das 17 horas.

