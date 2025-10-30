Municípios recebem R$ 102 mil para fortalecimento da assistência farmacêutica

Dezessete municípios acreanos foram contemplados com recursos do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS), conforme a Portaria GM/MS nº 8.584, publicada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (30) O total destinado ao estado é de R$ 102 mil, referente ao terceiro ciclo de monitoramento de 2025.

Cada município habilitado receberá R$ 6 mil, valor que será transferido diretamente aos Fundos Municipais de Saúde. O recurso é voltado à manutenção e melhoria da estrutura física e operacional dos serviços de assistência farmacêutica, com foco no armazenamento, controle e distribuição de medicamentos à população.

Os municípios beneficiados no Acre são: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard e Xapuri.

De acordo com a portaria, os repasses têm como base o envio de dados ao Ministério da Saúde por meio dos sistemas Hórus, e-SUSAF ou BNAFAR/SUS, utilizados para o monitoramento das ações e serviços farmacêuticos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

