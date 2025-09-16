Municípios do Acre são contemplados pelo MS com quase R$ 7 milhões

O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira, 16, a Portaria GM/MS nº 8.109/2025, que autoriza a transferência de recursos financeiros a municípios e ao Distrito Federal para incremento temporário do custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

No Acre, foram contemplados os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Mâncio Lima, que juntos receberão mais de R$ 6,3 milhões em emendas parlamentares destinadas ao setor. Os valores serão repassados em parcela única aos respectivos Fundos Municipais de Saúde e deverão ser aplicados exclusivamente na manutenção e fortalecimento da Atenção Primária.

Os repasses foram definidos a partir de propostas apresentadas no sistema InvestSUS e terão sua prestação de contas realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG), aprovado pelos conselhos municipais de saúde.

