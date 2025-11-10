Municípios do Acre receberam R$ 52,9 milhões de repasses estaduais em outubro; veja valor por cidade

Presidente do MDB no Acre, Vagner Sales, revela que coordenadores políticos de Mailza pedem encontro antecipado; partido inicia conversas com ambos os pré-candidatos ao governo esta semana

O presidente estadual do MDB, Vagner Sales, revelou nesta segunda-feira (10) que recebeu ligações de articuladores políticos do governo do Acre pedindo prioridade na agenda de reuniões do partido.

Os coordenadores políticos Jonathan Donadoni e Calixto, autorizados a dialogar em nome da pré-campanha da governadora Mailza Assis (Progressistas), solicitaram que o encontro com o MDB aconteça antes da reunião com o Republicanos, partido do senador Alan Rick, também pré-candidato ao governo.

“Hoje de manhã já recebi um telefonema dos coordenadores políticos do governo que estão autorizados a falar conosco, Jonathan Donadoni e Calixto, e disseram: ‘olha, nós queremos ser o primeiro, já estamos prontos para ir ao MDB'”, relatou Sales. O MDB inicia nesta semana as conversas com ambos os grupos, mas ainda sem data para definição oficial de apoio na disputa pelo governo do estado em 2026.

O presidente Vagner Sales, reiterou que a decisão sobre o apoio do partido às pré-candidaturas ao governo do Acre só será tomada em dezembro, após um amplo processo de consulta às executivas municipais do interior e análise detalhada das propostas apresentadas pelas duas forças políticas em disputa. Atualmente, tanto o Progressistas – que tem a governadora Mailza Assis como pré-candidata ao governo e Gladson Cameli ao Senado – quanto o Republicanos – com Alan Rick ao governo e Mara Rocha ao Senado – buscam a aliança com o MDB.

A declaração de Sales mantém o partido como peça central no tabuleiro político acreano, garantindo ao MDB poder de barganha enquanto avalia qual aliança trará mais benefícios à legenda. O processo deliberativo, que incluirá a opinião das bases municipais, demonstra a estratégia cautelosa do partido diante da polarização entre os dois grupos que disputam a sucessão estadual.

Relacionado

Comentários