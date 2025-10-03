Acre
Municípios do Acre recebem recursos para qualificação da assistência farmacêutica
O Ministério da Saúde publicou nesta sexta-feira, 03, a Portaria GM/MS nº 8.208, que autoriza o repasse de recursos financeiros de manutenção referentes ao segundo ciclo de monitoramento de 2025 para municípios habilitados no Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS).
De acordo com o documento, assinado pelo ministro Alexandre Padilha, os valores têm como base os dados enviados pelos sistemas Hórus, e-SUSAF ou pelo serviço web da BNAFAR/SUS, que consolidam as informações nacionais de ações e serviços da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. O acompanhamento não isenta os municípios da obrigação de comprovar a correta aplicação dos recursos por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG).
No Acre, todos os 17 municípios foram contemplados, cada um recebendo R$ 6 mil, totalizando R$ 102 mil em investimentos para custeio. Os repasses serão feitos de forma regular e automática pelo Fundo Nacional de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde.
Comentários
Acre
Governador Gladson Cameli cumpre agenda em Assis Brasil com entrega de obras e benefícios
Evento antecede a abertura da Expo Fronteira, que reunirá autoridades do Brasil, Peru e Bolívia na tríplice fronteira acreana.
O governador Gladson Cameli cumpre agenda oficial nesta sexta-feira (2) em Assis Brasil, onde deve assinar a ordem de serviço para a construção de uma quadra poliesportiva no município. A programação inclui ainda a entrega de carteiras nacionais de habilitação pelo programa CNH Social e a distribuição de coletes para mototaxistas da região.
Segundo o prefeito Jerry Correia, a presença do chefe do Executivo estadual reforça a parceria entre município e governo, assegurando mais celeridade na execução de projetos de infraestrutura e inclusão social.
A cerimônia antecede a abertura da primeira edição da Expo Fronteira, evento que promete integrar Brasil, Peru e Bolívia em torno de oportunidades econômicas, culturais e de cooperação. A solenidade contará com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do senador Sérgio Petecão, além de prefeitos acreanos e autoridades internacionais.
Comentários
Acre
Bocalom exonera e nomeia novos comissionados na prefeitura nesta sexta-feira; veja a lista
Lista foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (3)
A lista inclui nomes de diversas pastas da prefeitura da capital. Além das exonerações e nomeações, o prefeito também decretou novas designações de servidores públicos.
Confira a lista completa:
Exonerar Fabíola Urzêdo de Souza do cargo em comissão, lotada no Departamento de Gestão de Risco, na Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC), nomeada pelo Decreto n° 444 de 31 de janeiro de 2025.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nomear Andrea Pereira Silva para exercer o cargo em comissão, lotada no Departamento de Gestão de Risco, na Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, da Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), referência CC – 6.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Exonerar Douglas Roberto dos Santos do cargo em comissão, lotado na Diretoria de Obras, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), nomeado pelo Decreto n° 612 de 11 de fevereiro de 2025.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nomear João Vitor Gomes da Silva para exercer o cargo em comissão, lotado na Diretoria de Obras, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), referência CC – 4.
Exonerar Luan Davy Dantas Damaceno do cargo em comissão, lotado na Assessoria Técnica do Fundo Municipal de Esportes, na Secretaria Municipal de Esportes (SEMUE), nomeado pelo Decreto n° 2.267 de 4 de julho de 2025.
Nomear John Kevin da Silva Pinheiro para exercer o cargo em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Esportes (SEMUE), referência CC – 4.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26 de setembro de 2025.
Exonerar Karine Lorrane da Silva Miranda do cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEME), nomeada pelo Decreto n° 806 de 20 de fevereiro de 2025.
Nomear Carlos Alberto Lima Bezerra para exercer o cargo em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Educação (SEME), referência CC – 1.
Comentários
Acre
Sebrae promove Oficina de Desenvolvimento Econômico Local para lideranças e gestores municipais
Capacitação faz parte do programa Cidade Empreendedora
Como parte do programa Cidade Empreendedora, que atuará em todos os municípios acreanos, o Sebrae deu início às Oficinas de Desenvolvimento Econômico Local (DEL). Nos dias 1º e 2 de outubro, foi a vez da capital, Rio Branco. Secretários municipais e lideranças locais se reuniram na sede da instituição para debater estratégias voltadas ao fortalecimento da economia do município.
A Oficina DEL é uma metologia desenvolvida para auxiliar gestores e lideranças na identificação de ativos locais, no planejamento estratégico e na construção coletiva de soluções adaptadas à realidade de cada região. O foco é promover o desenvolvimento econômico de forma estruturada, participativa e sustentável, especialmente em um cenário de constantes mudanças.
“O Sebrae desenvolveu a metologia da oficina para conduzir e apoiar a construção por parte dos secretários, nós ajudamos eles e a sociedade a pensar no desenvolvimento do município”, afirmou a gestora do programa, Miriam Paiva.
Além de Rio Branco, a Oficina DEL também ocorreu em Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasiléia e Capixaba. Nos próximos dias, os municípios de Acrelândia e Plácido de Castro devem receber o treinamento.
O secretário Municipal de Finanças, Wilson Leite, destacou a relevância do encontro. “A oficina se mostrou uma excelente oportunidade para compartilhar ideias para o desenvolvimento do nosso município, porque reunimos muitos técnicos que estão na ponta, no dia a dia com a população e com isso podemos construir juntos o melhor para cidade”, afirmou.
A participação dos gestores municipais na oficina é fundamental para alinhar estratégias e potencializar os resultados esperados, garantindo que o desenvolvimento local seja uma construção conjunta entre poder público, setor produtivo e sociedade civil.
Para conhecer mais sobre o programa Cidade Empreendedora acesse sebrae.com.br/
Você precisa fazer login para comentar.