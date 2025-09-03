Geral
Municípios do Acre recebem R$ 2,1 milhões para ações de Defesa Civil
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou nesta quarta-feira, 03, o repasse de R$ 2,1 milhões para municípios do Acre atingidos por desastres naturais. Os recursos contemplam Mâncio Lima, Manoel Urbano e Sena Madureira, conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU).
Os valores destinados aos municípios acreanos são: Mâncio Lima: R$ 981.202,50, Manoel Urbano: R$ 294.631,84 e Sena Madureira: R$ 870.958,40.
Segundo a Defesa Civil Nacional, os repasses são calculados com base em critérios técnicos que consideram a magnitude do desastre, o número de desabrigados e desalojados, além do valor solicitado nos planos de trabalho apresentados pelos municípios.
Cidades que tenham reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem requisitar recursos ao MIDR por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Os planos de trabalho enviados são avaliados tecnicamente e, após aprovação, os valores são formalizados via portaria no DOU.
Comentários
Geral
Polícia recupera R$ 850 transferidos por engano de Manoel Urbano para uma conta bancária em Assis Brasil
Homem que recebeu o valor indevidamente em Assis Brasil foi localizado e devolveu o dinheiro. Apropriar-se de valores recebidos por erro configura crime, alertam as autoridades
A Polícia Civil conseguiu recuperar R$ 850,00 que foram transferidos por engano para uma conta bancária de um homem em Assis Brasil. A ação, concluída na última terça-feira (2), foi realizada pela delegacia de Manoel Urbano com o apoio de equipes de Assis Brasil, após a vítima registrar a ocorrência.
Os investigadores identificaram e localizaram o titular da conta que recebeu os valores indevidamente. Ao ser intimado, o homem concordou imediatamente em devolver o dinheiro à vítima.
O caso serve de alerta para a população, uma vez que a máxima popular de “achado não é roubado” não é válida perante a lei. Conforme o artigo 169 do Código Penal, apropriar-se de dinheiro ou bens recebidos por erro, sem devolução ao legítimo dono, é crime de apropriação indébita, com pena prevista de um mês a um ano de detenção, além do pagamento de multa.
Comentários
Geral
2ª Câmara Cível reafirma que aprovado em cadastro de reserva não tem direito a nomeação por causa de servidor removido
Decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve a sentença do 1º grau, verificando que candidatos aprovados em cadastro de reserva não tem direito à nomeação, mas expectativa desse direito
Decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve negativa aos pedidos de reconhecimento do direito à nomeação e ao pagamento de indenização por danos morais feitos por candidato aprovado no cadastro de reserva para concurso, por causa de servidor nomeado que foi removido temporariamente.
O reclamante está classificado no cadastro de reserva de um concurso para vaga de Engenheiro Agrônomo. Ele alegou que aconteceu preterição e existência de vacância, pois uma outra pessoa aprovada no mesmo concurso foi nomeada e posteriormente removida para a localidade que o apelante está classificado. O 1º grau negou os pedidos do candidato. Mas, o reclamante entrou com recurso que também não foi aceito pelo colegiado do 2º Grau.
A desembargadora e os desembargadores que participaram do julgamento rejeitaram os argumentos do autor. Na decisão é observado que não foi apresentada comprovação de existir vacância para a localidade. Logo, os magistrados e a magistrada concluíram que a expectativa de direito do reclamante por estar classificado no cadastro de reserva, não pode ser convertida em direito à nomeação.
Na decisão publicada na edição n.°7.852 do Diário da Justiça Eletrônico, da quarta-feira, 3, está expresso: “Inexistindo demonstração de preterição ou de vacância de fato ou de direito na localidade pretendida, não se converte a expectativa de direito do apelante em direito subjetivo à nomeação”.
Expectativa do direito
A relatora do caso foi a desembargadora Waldirene Cordeiro. A magistrada reafirmou que pessoa aprovada fora do número de vagas, no cadastro de reserva não tem direito à nomeação, apenas expectativa desse direito. “O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada pela Administração”.
Sobre o argumento de ter acontecido a preterição devido a remoção de um servidor de uma cidade para outra, é relatado que a remoção do servidor nomeado foi feita de forma temporária em razão de necessidade da Administração. Foi realizado apenas o remanejamento emergencial, e, conforme escreveu a relatora: “(…) sem que isso represente vacância ou burla à ordem de classificação”.
Além disso, a desembargadora citou entendimentos dos tribunais superiores de que mesmo que apareçam vagas durante a validade do concurso, isso não gera direito de nomeação as pessoas aprovadas em cadastro de reserva. “Mesmo na hipótese de surgimento de vagas durante a validade do concurso, não há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva”.
(Apelação Cível n. 0700450-52.2024.8.01.0002)
Comentários
Geral
Projeto de lei de André Kamai reconhece calendário de eventos da Diocese de Rio Branco como Patrimônio Cultural Imaterial do município
Por Tácio Júnior
Foto e vídeo: Paulo Murilo
O vereador André Kamai (PT) apresentou na Câmara Municipal de Rio Branco o projeto de lei que reconhece oficialmente o calendário de eventos da Diocese de Rio Branco como Patrimônio Cultural Imaterial do Município. A proposta contempla algumas das mais expressivas manifestações de fé e tradição do povo rio-branquense, como o Rio de Água Viva, a Semana Santa, a celebração de Corpus Christi e o Círio de Nazaré.
Segundo Kamai, o reconhecimento legal desses eventos é um passo fundamental para a preservação da identidade cultural da capital acreana. “Essas celebrações mobilizam milhares de pessoas todos os anos, não apenas pela dimensão religiosa, mas também por representarem um verdadeiro encontro comunitário, que fortalece nossa memória coletiva e a história da cidade”, afirmou.
As festividades envolvem expressões artísticas, procissões, encenações, ornamentações e cânticos que, segundo o vereador, se transformaram em símbolos da cultura local. “Estamos falando de um legado imaterial que precisa ser valorizado e protegido, porque faz parte da alma de Rio Branco e do coração do seu povo”, ressaltou.
O projeto também autoriza o município a firmar parcerias com a Diocese e a oferecer apoio institucional, logístico e cultural às celebrações, respeitada a legislação vigente. A ideia é garantir não apenas o fortalecimento espiritual, mas também o incentivo ao turismo religioso. “O turismo de fé é uma realidade crescente no Brasil e pode gerar benefícios econômicos importantes, movimentando o comércio, os artesãos, os artistas e os serviços da cidade”, destacou Kamai.
Diversos municípios brasileiros já adotaram iniciativas semelhantes para proteger tradições religiosas e culturais. Para o parlamentar, Rio Branco precisa seguir esse caminho. “Ao aprovarmos este projeto, estaremos garantindo que essas manifestações continuem vivas para as futuras gerações e reafirmando nosso compromisso com a preservação da cultura e da religiosidade do nosso povo”, concluiu.
Você precisa fazer login para comentar.