Municípios acreanos recebem mais de R$ 38 milhões do FPM nesta sexta-feira

Presidente do Deracre, Sula Ximenes, e vice-governadora Mailza Assis acompanham avanço de obras na “Princesinha do Acre” e discutem melhorias para a região

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), intensificou a fiscalização de obras em andamento no interior, com uma série de visitas técnicas realizadas nesta quinta-feira (27). A presidente da autarquia, Sula Ximenes, acompanhada da vice-governadora Mailza Assis, percorreu diversos pontos de Xapuri para vistoriar serviços em fase de conclusão e alinhar demandas administrativas com lideranças locais.

Xapuri, que se tornou um grande canteiro de obras, recebeu a comitiva em pontos estratégicos do município, onde foram verificados os avanços das intervenções em execução. A agenda também incluiu reuniões com representantes regionais do Deracre para discutir melhorias na malha viária e otimizar a gestão na região do Alto Acre.

“A presença da vice-governadora e da equipe do Deracre reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do interior. Xapuri está em transformação, e essas obras são fundamentais para a qualidade de vida da população”, destacou Sula Ximenes. A visita fortaleceu ainda a integração entre o governo estadual e as lideranças locais, garantindo maior eficiência nas ações em curso.

Xapuri como polo de obras

O município, que se tornou um grande canteiro de obras, recebeu a comitiva em diversas frentes de trabalho. As autoridades verificaram o progresso das intervenções em fase de conclusão e discutiram melhorias para a malha viária da região do Alto Acre.

Reuniões estratégicas

Além das vistorias, a agenda incluiu encontros com representantes regionais do Deracre para otimizar a gestão de infraestrutura no território. A vice-governadora Mailza Assis destacou a importância da integração entre estado e município:

“Estamos comprometidos em garantir que as obras avancem com qualidade e em sintonia com as necessidades da população”, afirmou.

Próximos passos

O Deracre deve apresentar um balanço detalhado dos projetos em execução, enquanto a prefeitura local trabalha em conjunto com o governo estadual para agilizar licitações e recursos. A visita reforça a prioridade do estado em desenvolver a infraestrutura do interior, com Xapuri como um dos destaques.

A expectativa é que, com a fiscalização intensificada, as obras sejam concluídas dentro do prazo, beneficiando a logística e a economia da região.

Veja vídeo entrevista com presidente da autarquia, Sula Ximenes:



