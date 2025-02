Multa de R$ 10 mil: Justiça obriga Brasiléia a elaborar Plano de Contingência para enchentes

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Saúde, deu início nesta quarta-feira, 12, ao programa Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade.

O evento de abertura contou com uma série de atividades voltadas para a promoção da saúde e bem-estar dos participantes, incluindo avaliação física com bioimpedância, atendimentos com profissionais de psicologia, nutrição e educação física, além de aferição de pressão arterial e práticas integrativas.

Um dos destaques da programação foi a palestra sobre Aromaterapia, ministrada pela aromaterapeuta Dra. Carol Gask, que compartilhou conhecimentos sobre o uso de óleos essenciais para o equilíbrio físico e emocional.

As atividades do programa acontecem todas as terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 17h, no Centro do Idoso. Nas terças e quartas-feiras, os participantes contam com exercícios funcionais, enquanto as quintas-feiras são dedicadas à prática de zumba.

Todas as atividades são supervisionadas por uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, nutricionistas e profissionais de educação física, garantindo um acompanhamento completo e personalizado.

O programa reforça o compromisso da Prefeitura de Brasiléia com a saúde pública, promovendo ações que integram cuidados físicos, emocionais e educativos para melhorar a qualidade de vida da população. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados.

