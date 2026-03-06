Mulheres se destacam entre produtores contemplados pelo Programa de Aquisição de Alimentos no Acre

Para a vice-governadora Mailza Assis, a forte presença feminina no programa demonstra a importância das mulheres no desenvolvimento do estado

As mulheres são maioria entre os produtores contemplados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Acre neste ano. Executado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), o programa tem fortalecido a produção familiar e ampliado a geração de renda para produtores rurais em diferentes municípios do estado.

Ao todo, foram registradas 1.022 inscrições no estado. Dessas, 433 pessoas foram contempladas na proposta, sendo 399 mulheres, o que representa 92% do total, e 34 homens, o equivalente a 8%.

O programa atua na compra e distribuição de alimentos da agricultura familiar, atendendo uma ampla rede de produtores nos 22 municípios do estado. No Acre, a execução é coordenada pela Seagri, com financiamento do governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Para a vice-governadora Mailza Assis, a forte presença feminina no programa demonstra a importância das mulheres no desenvolvimento do estado. “As mulheres estão cada vez mais presentes e protagonistas na agricultura familiar. Ver que 92% das pessoas contempladas são mulheres demonstra a força, a dedicação e a capacidade que elas têm de produzir, sustentar suas famílias e contribuir diretamente para a segurança alimentar da nossa população”, destaca.

A gestora também ressalta a importância das políticas públicas voltadas ao fortalecimento da produção no campo. “Programas como o PAA são fundamentais, porque fortalecem a produção local, geram renda para quem vive no campo e ainda garantem alimento de qualidade para as famílias que mais precisam. Nosso compromisso é continuar apoiando essas mulheres produtoras, valorizando seu trabalho e ampliando oportunidades para que sigam transformando a realidade das suas comunidades”, diz.

Entre as beneficiadas está Marilda da Silva, produtora da Estrada do Quixadá, em Rio Branco, que há dois anos fornece, para o PAA, alimentos como banana, abóbora, cheiro-verde e couve. Segundo Marilda, o programa ajudou a ampliar a produção e melhorar a renda da família. “Trouxe mais segurança para a produção. A gente entrega os alimentos e sabe que vai receber por aquele produto, com um valor justo”, afirma.

O chefe da Divisão de Apoio à Produção Familiar da Secretaria de Estado de Agricultura, Igor Honorato, reforça que “esse resultado ressalta a força das mulheres agricultoras familiares e também o compromisso do governo do Estado em valorizar esse público, que é tão importante para o desenvolvimento da produção no Acre”.

Para a titular da Seagri, Temyllis Silva, a forte presença feminina no Programa de Aquisição de Alimentos demonstra o papel que elas desempenham na produção de alimentos no estado: “Muitas estão à frente da produção, cuidando da terra, organizando a família e garantindo alimento na mesa de muita gente”.

Relacionado

Comentários