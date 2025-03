Mulheres que inspiram: Maria Cordélia e o empreendedorismo feminino no Juruá

No mês da mulher, o Sebrae homenageia trajetórias de sucesso do empreendedorismo feminino acreano.

Por trás de um mercado crescente que incentiva o desenvolvimento da agricultura familiar, a Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidária do Juruá – Cooperfam (@cooperfam_ac_oficial) é liderada por uma empreendedora que inspira força, superação e inovação no empreendedorismo feminino.

Com uma trajetória marcante, Maria Cordélia é presidente da Cooperfam e conta que a ideia de criar a cooperativa surgiu de sua experiência com a agricultura familiar, um legado herdado de seus pais, que também eram trabalhadores rurais. “Nasci na zona rural do município de Porto Walter, mas me mudei para Cruzeiro do Sul e, depois que me casei, fui morar em Rodrigues Alves, onde estou até hoje. Ao longo dos anos, vi a necessidade de incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar e da economia solidária, especialmente entre as mulheres da região, que trabalhavam na agricultura, mas sem perspectiva de futuro”, explica a empreendedora.

Dona Cordélia percebeu que muitas mulheres, embora estivessem no campo trabalhando diariamente, não tinham acesso a melhores condições de venda de sua produção. Com o apoio da comunidade local, fundou a cooperativa, buscando oferecer melhores oportunidades para esses trabalhadores rurais, em especial para as mulheres, garantindo que tivessem um espaço para mostrar e valorizar o que produziam.

A Cooperfam começou a se destacar, inicialmente, no cultivo e comercialização da banana, um dos principais produtos agrícolas da região. Em seguida, iniciou os trabalhos com derivados, como banana-passa, banana chips, doces e bombons de banana, com o objetivo de agregar valor ao produto local.

Apoio do Sebrae

O Sebrae no Acre estava ao lado do grupo de empreendedoras, prestando consultorias que contribuíram para organizar suas operações, entender melhor a gestão financeira e distribuir de maneira justa os lucros entre os associados. “No começo, não tínhamos muita clareza sobre como gerenciar a cooperativa, mas, com o apoio do Sebrae, aprendemos a estruturar a parte administrativa, garantir os direitos dos cooperados e investir no futuro da cooperativa. Eles têm sido um grande parceiro em nossa jornada”, comenta Dona Cordélia.

Além disso, a instituição tem facilitado parcerias com outros profissionais, como nutricionistas, para aprimorar a produção dos subprodutos da banana, visando à qualidade e ao valor dos produtos.

