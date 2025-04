Mulheres que inspiram: a jornada de Gina Valente e o crescimento do empreendedorismo feminino no Acre

No mês da mulher, Sebrae homenageia trajetórias de sucesso do empreendedorismo feminino acreano

Uma pesquisa do DataSebrae, com dados atualizados do quarto trimestre de 2024, revela que as mulheres representam 42% (10,4 milhões) dos empregadores ou trabalhadores por conta própria (formais e informais) brasileiros, um recorde inédito nos últimos 10 anos. No Acre, o percentual de mulheres à frente de negócios em 2024 cresceu em relação aos últimos dois anos, chegando a 21.350 (25,1%) dos donos de negócios.

Gina Valente (@ginavalentetrainer), empreendedora acreana, é CEO da Univitta, clínica especializada em gestão de serviços de atendimento médico e perícia técnica relacionados à segurança do trabalho. Ela conta que foi graças ao seu ambiente familiar que aprendeu a importância dos negócios. “Cresci observando o exemplo da minha mãe, uma costureira autônoma, e do meu pai, mecânico na Eletronorte, o que me mostrou que o empreendedorismo não era apenas uma escolha, mas uma forma de vida. Esse ambiente despertou em mim a criatividade e a paixão por construir algo significativo”, explica Gina.

Ela iniciou sua trajetória como vendedora, atuando como sacoleira e comercializando acessórios e moda fitness. Depois de concluir um curso em Administração de Empresas, investir em capacitações e em um MBA, ela administrou sua empresa de gestão e medicina do trabalho – a Univitta.

“A Univitta é uma empresa que integra saúde e gestão, oferecendo atendimentos médicos para pacientes que necessitam de exames, mas ainda não passaram por consulta. Além disso, agrego minha experiência como líder e mentora ao serviço de gestão e treinamentos no desenvolvimento humano, proporcionando um atendimento mais completo e qualificado”, afirma ela.

Gina assumiu, em 2022, a liderança do Laboratório Dr. Luiz Augusto Batista, empresa com mais de 50 anos de história. A empreendedora dedica seu trabalho ao comprometimento com a saúde e autocuidado, afirmando que empreender é um ato de coragem.

“Meu objetivo era duplo: honrar o legado de amor pelas análises clínicas, construído ao longo de décadas, e, ao mesmo tempo, trazer inovação e uma nova gestão. Cuidar de uma equipe e da saúde de tantas pessoas nesse processo foi transformador e desafiador”, comenta.

Apoio do Sebrae

Ao longo de sua caminhada, Gina contou com o apoio do Sebrae ao participar de palestras, eventos e capacitações que foram fundamentais para o desenvolvimento de seu negócio. O Programa Agente Local de Inovação (ALI), que fornece orientações com profissionais especializados e acompanhamento personalizado, foi uma das iniciativas que marcaram sua trajetória empreendedora. “Estava em busca de uma melhora na área comercial quando participei do programa há uns dois anos, e foi uma experiência positiva e acessível. Acredito que os projetos do Sebrae, principalmente os voltados para o fortalecimento do empreendedorismo feminino, são fundamentais e estratégicos para promover a igualdade de oportunidades e fomentar o crescimento econômico no Brasil”, destaca Gina.

A empresária também ressalta os desafios que muitas mulheres enfrentam no mundo dos negócios, como a conciliação entre múltiplos papéis, o preconceito de gênero e a síndrome da impostora, que frequentemente coloca em dúvida a capacidade da mulher de liderar e inovar. Segundo ela, essas experiências, apesar de difíceis, também as preparam para enfrentar desafios ainda maiores com criatividade e determinação.

Entre os obstáculos, ela destaca um episódio pessoal que quase paralisou seus planos: um acidente doméstico com óleo quente, que a forçou a ficar em casa por um longo período. “Esse momento me ensinou a importância de planejar, de cuidar de mim e, principalmente, de saber liderar mesmo em situações adversas”, revela.

Para as empreendedoras que têm receio de dar o primeiro passo, Gina Valente aconselha que comecem – mesmo que de forma pequena – e busquem capacitação. “As mulheres serão protagonistas no desenvolvimento de soluções criativas e disruptivas, usando suas habilidades naturais de empatia e comunicação em um mercado cada vez mais focado em serviços humanizados. Meu conselho para todas é que confiem em seu potencial. Busquem conhecimento, conectem-se com outras mulheres empreendedoras e lembrem-se de que vocês não estão sozinhas”, finaliza.

