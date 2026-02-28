Acre
Mulheres privadas de liberdade participam do 3° Encontro de Costureiras do Acre no Sebrae
Com o objetivo de ampliar os conhecimentos na área do empreendedorismo, mulheres privadas de liberdade que trabalham no setor de costura da Divisão de Estabelecimento Penal Feminino de Rio Branco, participaram do 3° Encontro das Costureiras do Acre, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), na tarde dessa sexta-feira, 27. A atividade, que reuniu costureiras e artesãs locais e visa promover capacitação, estimular a troca de experiências, valorizar o trabalho artesanal e fomentar o empreendedorismo e a geração de renda, marca uma parceria do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) com o Sebrae, para levar conhecimento e fortalecer o processo de ressocialização dessas mulheres.
A chefe da Divisão de Estabelecimento Penal Feminino de Rio Branco, Jamilia Sousa, explica que dar oportunidade de novos conhecimento para as internas ajuda no processo de reintegração na sociedade: “Hoje nós trouxemos quatro [internas], mas a ideia é ampliar para que muitas possam estar participando dessas ações, bem como das atividades de costura. Pelo fato de elas estarem em uma condição de vulnerabilidade, tanto dentro, como pós o cárcere, é importante para elas terem uma fonte de renda, principalmente para ter um acolhimento financeiro para levar para as suas famílias e até mesmo para elas”, ressaltou.
Entre as detentas que participaram do encontro, A. L. aprovou a iniciativa, ela conta que tem sonho de abrir um ateliê de roupas de crochê e o conhecimento sobre empreendedorismo vai ajudar: “Tá sendo maravilhoso, eu estou muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade de vir aqui, ser instruída, para eu realmente pôr em prática isso quando eu sair e mudar verdadeiramente de vida. Então, tudo que eu estou aprendendo aqui hoje sobre empreendedorismo, vou levar pra vida em nome de Jesus”.
A analista do Sebrae, Julci Ferreira, é gestora do projeto Sebrae Delas, responsável pela ação, ela explica que este é o primeiro ano que as mulheres privadas de liberdade participam, e que a instituição está feliz com a vinda, pois a intenção do encontro é passar conhecimento para essas mulheres: “A ideia é justamente trabalhar essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, mulheres que estão passando por algumas outras situações e que, de repente, o mundo pode dizer não. Então, utilizar o empreendedorismo como uma alternativa significa dizer que o mercado de trabalho pode dizer não, mas ela sozinha vai poder se reerguer, vai poder trabalhar em algo que ela aprendeu”, destacou.
Ao lado de Gladson, Nicolau entrega títulos e enpossa aprovados no concurso da educação especial no Acre
O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, começou esta sexta-feira, 27, cumprindo agenda ao lado do governador do Acre, Gladson Cameli, na entrega de títulos definitivos, no âmbito do Programa Minha Terra de Papel Passado, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. Além das mais de 300 famílias, o governo do Estado também entregou títulos para igrejas.
“Este é um documento que representa dignidade para as famílias, por garantir a legalização da casa e da terra”, ressaltou Nicolau.
De volta à Rio Branco, o presidente do Poder Legislativo participou de mais um momento histórico para educação do Acre: a posse de todos os aprovados no concurso da pasta, desta vez para educação especial. Com a posse de mais de 740 professores, o governo zera o cadastro de reserva.
“O governador Gladson entra pra história mais uma vez. Primeiro ele realizou o maior concurso da história da educação, contratando mais de 3 mil servidores, entre professores e técnicos administrativos. Agora ela contrata todos os aprovados para os cargos destinados a educação especial. É um marco”, frisou.
Inmet emite alerta de chuvas intensas para estados da Região Norte até domingo
Avisos variam de “Perigo Potencial” a “Grande Perigo” e indicam risco de temporais, ventos fortes e alagamentos
‘Para mim é mais do que um concurso, é a realização de um sonho’, diz professora após ser empossada em Cruzeiro do Sul
A posse de novos professores da rede estadual em Cruzeiro do Sul, no Teatro dos Náuas, marcou, para muitos deles, a realização de um sonho construído ao longo de anos de sala de aula, estudo e dedicação à educação pública. Entre emoção, alívio e sentimento de conquista, histórias pessoais ajudam a traduzir o impacto da efetivação na vida dos profissionais e na rotina das escolas acreanas.
Há aproximadamente 25 anos na educação, sempre em contratos provisórios, a professora Adriana Oliveira de Souza descreve a nomeação como um divisor de águas na trajetória profissional. “Hoje posso dizer que conseguir um contrato efetivo como professora é fundamental para garantir estabilidade profissional, segurança financeira e valorização na carreira, assim como assegurar a qualidade no aprendizado dos alunos. Para mim é mais do que um concurso, é a realização de um sonho”, afirmou. Ela destaca que, com a efetivação, todos os direitos passam a ser assegurados por lei, o que representa mais tranquilidade para trabalhar e melhor qualidade de vida.
A educação especial também ganhou reforço com a chegada de novos professores efetivos. Concursada para o cargo de professora P2 da educação especial, Suelane Ennes Ribeiro relata que a posse coroa um período intenso de preparação. “Foram dias e meses de estudo. Todo mundo quer ter estabilidade financeira, então acabo de conquistar essa estabilidade. Estou muito feliz, minha família muito feliz e sou muito grata a Deus”, disse a professora, que atua há quase sete anos na educação especial.
Para ela, assumir o cargo efetivo significa seguir contribuindo com um público que exige olhar atento, formação específica e continuidade no trabalho pedagógico. A experiência acumulada na área fortalece o vínculo com os estudantes e aumenta a responsabilidade de construir práticas inclusivas nas escolas.
Na mesma cerimônia, a professora Érika Maria do Carmo dos Reis celebrou a posse em um cargo considerado inédito na estrutura da educação estadual: professora da educação especial. Atuando há 11 anos na educação, ela agora passa a integrar o quadro efetivo voltado ao atendimento dos alunos público-alvo da educação especial. “Este concurso ficou para a história. Pela primeira vez, novos servidores assumem um cargo novo da educação estadual do Acre, professor da educação especial”, afirmou.
Para Érika, o concurso demonstra a preocupação do Estado com um público diferenciado e reforça a necessidade de atenção específica a esses estudantes. “Efetivar servidores para cuidar desse público permite uma atenção ainda maior para com os alunos. É uma ação necessária, e o governo do Estado está de parabéns por isso”, ressaltou.
Coordenador-geral da representação da Secretaria de Estado de Educação (SEE) em Cruzeiro do Sul, Aderlan Gomes de Almeida enfatizou o alcance da convocação de professores em todo o Acre. Segundo ele, mais de 2,6 mil docentes foram nomeados e empossados em diversas áreas, o que já se reflete no cotidiano das escolas.
Em Cruzeiro do Sul, Aderlan destaca que, em áreas como geografia, todas as escolas da zona urbana passaram a contar com professores efetivos. “Não temos nenhum professor provisório. Isso é um ganho para a nossa rede, para a escola e para a comunidade escolar”, avaliou. Ele explica que a presença de profissionais efetivos assegura maior continuidade às ações pedagógicas.
Aderlan ressalta que o concurso também reafirma o compromisso do governo do Estado e da SEE com a educação especial. Em Cruzeiro do Sul, mais de 160 novos servidores devem atuar diretamente com o atendimento a estudantes público-alvo da educação especial, ampliando o acompanhamento pedagógico e o suporte às escolas.
