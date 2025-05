“Mulheres em Foco” já impacta positivamente a vida de mais de 280 mulheres em Xapuri

Equipe acreana busca segunda vitória seguida e pode ter retorno de Eduardo e estreia do zagueiro Pablo

O time do Independência irá enfrentar o Grêmio Atlético Sampaio, em mais uma rodada do Brasileirão Série D. O confronto ocorrerá no estádio Arena da Floresta, neste sábado, às 16h, e contará com ingressos promocionais em lojas da rede de supermercados Araújo, podendo serem adquiridos através da doação de 1kg de alimento.

O Independência conta com um empate, uma derrota e uma vitória, sendo ela no último jogo disputado. Já o adversário Grêmio Atlético Sampaio, conta com um retrospecto pior, com duas derrotas e apenas um empate. Além do retrospecto melhor e da vantagem de jogar com a torcida ao seu lado, o Independência tem chances de contar com o retorno do meia Eduardo. Além disso, durante esta semana um novo reforço irá integrar a equipe, o zagueiro Pablo, vindo do Araçatuba, que caso seja liberado pela equipe médica, poderá fazer sua estreia já nesta semana.

Entretanto nem é positivo para o clube acreano, já que o zagueiro Jô não terá condições de jogo, e ficará de fora da partida. O diretor de futebol, João Paulo Junqueira, afirma que o pensamento para o próximo jogo e espera conquistar os três pontos em casa, para seguir avançando na tabela.

“As expectativas estão boas, a ideia é conseguir garantir os três pontos em casas e se aproximar cada vez mais do g4 para termos a classificação para a próxima fase do campeonato”, disse.

