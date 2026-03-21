Acre
Mulheres do Alto Acre lideram mobilização e fortalecem presença feminina na política em apoio a Mailza
Evento do Progressistas Mulheres em Brasiléia reuniu grande multidão sob forte chuva; prefeitos da região manifestaram apoio à pré-candidata ao governo do Acre
As mandatárias da Região do Alto Acre estão fortalecendo a presença feminina na política e transformando Brasiléia. Com liderança, diálogo e compromisso, elas estão criando força, participando de encontros, apoiando o movimento político no município e também projetos sociais, inspirando outras mulheres a ocupar espaços de decisão.
Cada passo é uma conquista coletiva que mostra o poder da representatividade e o impacto das mulheres na construção de um estado mais justo e igualitário.
Foi assim na noite marcada por mobilização e demonstração de força política no Alto Acre, na cidade de Brasiléia. Assim foi o ato de filiação e apresentação da executiva do Partido Progressistas Mulheres (PP) na cidade, que se vestiu de branco, azul e rosa para receber a vice-governadora e pré-candidata ao governo do Acre, Mailza Assis.
Organizado pelo grupo liderado pelo prefeito Carlinhos do Pelado, o evento reuniu uma grande multidão no ginásio do bairro Ferreira da Silva, mesmo sob forte chuva que atingiu a fronteira. A mobilização chamou atenção pela capacidade de articulação das mulheres da fronteira e pelo engajamento da militância feminina.
Durante o ato político, prefeitos de três dos quatro municípios do Alto Acre estiveram presentes, manifestando apoio à pré-candidatura de Mailza Assis ao governo do Estado. Também participaram lideranças dos municípios de Bujari e Plácido de Castro, reforçando a articulação regional em torno do projeto político.
Desafios e conquistas das mulheres na política
Ao longo de décadas, as mulheres têm percorrido uma trajetória marcada por importantes conquistas, mas também por grandes desafios. Em uma sociedade em que o machismo e o patriarcado ainda são comuns, elas frequentemente sofrem violência e falta de respeito ao buscar igualdade e reconhecimento.
As mulheres têm o direito e a capacidade de ocupar todos os espaços que desejarem. No entanto, para alcançar essa igualdade de oportunidades, é crucial que as políticas públicas se empenhem em reduzir todas as formas de discriminação e reconheçam e valorizem o trabalho realizado por elas.
Propostas das mulheres da fronteira
Para garantir a presença feminina nas arenas políticas, as mulheres da fronteira propõem medidas como:
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Implementação de cotas de gênero mais efetivas
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Estabelecimento de políticas de financiamento transparentes e equitativas
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Promoção de campanhas de conscientização sobre a importância da participação das mulheres na política
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Criação de programas de capacitação e mentoria para encorajar e preparar mulheres para cargos públicos
Como vem acontecendo nas últimas décadas na política acreana, as mulheres querem mais.
Participação feminina como questão de vital importância
A participação feminina na política acreana é uma questão de vital importância para a construção de uma sociedade com oportunidades iguais. No Acre, as mulheres têm lutado por seus espaços em todas as esferas da sociedade, e a política não é exceção.
As mulheres progressistas de Brasiléia acreditam que o caminho para uma sociedade mais justa passa pela inclusão plena das mulheres na política, seguindo positivamente com o apoio incondicional à candidata do partido representada pela vice-governadora e pré-candidata ao governo nas eleições de outubro. Este é um objetivo que transcende fronteiras e culturas, unindo-as em uma causa comum.
Que venham as campanhas políticas e que sejam justas para as mulheres que querem fazer a diferença na política acreana.
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Fundhacre participa de mutirão nacional do Ministério da Saúde e realiza cirurgias que ampliam acesso de mulheres pelo SUS no Acre
O governo do Acre, por meio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realiza, neste sábado, 21, e domingo, 22, um mutirão de cirurgias voltado à saúde da mulher. A ação integra o programa nacional Mais Especialistas, do Ministério da Saúde, e ocorre em alusão ao Mês da Mulher.
A iniciativa ocorre de forma simultânea em todo o país, envolvendo unidades hospitalares públicas, privadas e filantrópicas. O objetivo central é ampliar o acesso da população a procedimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Na Fundhacre, os atendimentos foram concentrados no centro cirúrgico da unidade, beneficiando pacientes previamente reguladas. Ao todo, foram executados procedimentos de diversas especialidades, visando garantir agilidade e reduzir as filas de espera.
Durante os dois dias de mobilização, estão sendo executados procedimentos de diversas especialidades, como tireoidectomia total, plástica mamária não estética, reparo de manguito rotador, ressecção de cisto sinovial e tratamento de varizes. A ação contempla também demandas ginecológicas, incluindo histerectomias e curetagens, garantindo agilidade no atendimento e redução das filas de espera.
Antonia Neide, paciente contemplada pela ação relata. “Eu sentia muita dor no ombro e, quando trouxe os meus exames, o médico recomendou a cirurgia imediatamente. Graças a Deus, esse procedimento será realizado hoje. Esses mutirões são muito importantes, porque ampliam o acesso aos atendimentos. No meu caso, como eu trabalhava fazendo movimentos repetitivos, acabei desenvolvendo alguns problemas no ombro”, afirmou.
A inclusão da Fundhacre na mobilização nacional foi viabilizada após agenda institucional junto ao Ministério da Saúde, no início de março. O alinhamento reforça o compromisso do Estado com estratégias nacionais de atenção especializada e atendimento humanizado.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Prefeitura de Rio Branco avança com 50% das obras do novo Mercado Elias Mansour
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou uma visita às obras do novo Mercado Elias Mansour, localizado no centro da capital acreana, acompanhado de autoridades municipais, estaduais e equipe de governo. A obra da Prefeitura de Rio Branco já alcança cerca de 50% de execução e é considerada uma das mais importantes intervenções estruturantes da atual gestão.
A agenda realizada na manhã deste sábado (21), contou com a presença da primeira-dama e chefe de Gabinete, Kelen Bocalom; do vice-prefeito, Alysson Bestene; do senador, Márcio Bittar; do secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira; do presidente da Câmara Municipal, Joabe Lira; além de outros secretários municipais e autoridades.
O prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância da parceria institucional e o impacto da obra para a capital. “Essa é uma grande parceria que viabilizou esse investimento. Já estamos com quase 60% da obra pronta e, se Deus quiser, antes de setembro entregaremos esse mercado à população. Mesmo que não estejamos mais à frente da Prefeitura, nossa equipe e o futuro prefeito, Alysson Bestene, darão continuidade e farão essa entrega tão importante”, asseverou.
Investimentos e revitalização da área
O investimento total gira em torno de R$ 35 milhões, provenientes de emendas parlamentares e de contrapartida da Prefeitura de Rio Branco.
O senador Márcio Bittar destacou os recursos destinados e a transformação urbana que o projeto irá proporcionar. “Esse recurso foi destinado ainda quando fui relator do orçamento. Além do mercado, também há investimento para a praça em frente, que permitirá que as pessoas voltem a contemplar o rio. É um espaço que beneficiará moradores e visitantes, fortalecendo o turismo e a economia local”, afirmou.
O vice-prefeito Alysson Bestene enfatizou que o novo mercado será um marco para o desenvolvimento de Rio Branco. “Esse mercado será um cartão-postal da cidade, um espaço moderno que atrairá visitantes e fortalecerá a tradição local. Também será fundamental para os pequenos produtores, que terão um espaço adequado para comercializar seus produtos, gerando renda e oportunidades”, frisou.
Execução da obra
O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, explicou o andamento e a complexidade da construção. “A obra está caminhando dentro do cronograma, com aproximadamente 50% executada. Trata-se de uma obra complexa, que exige muitos detalhes, principalmente no acabamento, pois não é apenas um mercado, mas também um ponto turístico. Estamos construindo com alto padrão, envolvendo arquitetura, paisagismo e urbanismo”, salientou.
Previsão de entrega
A expectativa da gestão municipal é que a obra seja concluída nos próximos meses, consolidando o Mercado Elias Mansour como um novo polo turístico, comercial e cultural da capital acreana.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Fim de semana no campo: Tadeu Hassem entrega beneficiadoras e reforça compromisso com produtores de Brasiléia
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) cumpriu uma agenda intensa no fim de semana em Brasiléia, com a entrega de duas máquinas beneficiadoras a comunidades rurais, reforçando o apoio direto à produção e à agricultura familiar no município.
Na sexta-feira (20), o parlamentar participou da entrega de uma beneficiadora de arroz na comunidade Paraíso, no km 19, ao lado do prefeito Carlinhos do Pelado, do secretário de Agricultura Gesiel Moreira e do presidente da associação, Valmir Brito. O equipamento atende uma demanda antiga dos produtores da região, que aguardavam há anos por melhores condições de beneficiamento.
Já no sábado (21), Tadeu esteve novamente no ramal Pega-Fogo, também no km 19, para entregar outra beneficiadora à Associação Ordem e Progresso, presidida pelo produtor Pedro, ampliando o alcance das ações do mandato no fortalecimento da produção rural.
As duas entregas foram viabilizadas por meio de emendas parlamentares destinadas pelo deputado, com foco em melhorar a estrutura de trabalho no campo, aumentar a produtividade e gerar renda para as famílias.
Durante as agendas, Tadeu destacou a importância de estar presente nas comunidades e acompanhar de perto os resultados do mandato: “Fui eleito para representar o povo lá na Assembleia, mas é aqui, junto com as comunidades, que a gente vê o resultado do nosso trabalho. São investimentos que chegam na ponta, ajudam o produtor e dão mais dignidade para quem vive do campo”, afirmou.
O parlamentar também ressaltou a parceria com a gestão municipal: “Quero agradecer ao prefeito Carlinhos, ao secretário Gesiel e às lideranças das associações pela parceria. Quando a gente une forças, as coisas acontecem e quem ganha é a população”, completou.
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