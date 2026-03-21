Mulheres do Alto Acre lideram mobilização e fortalecem presença feminina na política em apoio a Mailza

Evento do Progressistas Mulheres em Brasiléia reuniu grande multidão sob forte chuva; prefeitos da região manifestaram apoio à pré-candidata ao governo do Acre

As mandatárias da Região do Alto Acre estão fortalecendo a presença feminina na política e transformando Brasiléia. Com liderança, diálogo e compromisso, elas estão criando força, participando de encontros, apoiando o movimento político no município e também projetos sociais, inspirando outras mulheres a ocupar espaços de decisão.

Cada passo é uma conquista coletiva que mostra o poder da representatividade e o impacto das mulheres na construção de um estado mais justo e igualitário.

Foi assim na noite marcada por mobilização e demonstração de força política no Alto Acre, na cidade de Brasiléia. Assim foi o ato de filiação e apresentação da executiva do Partido Progressistas Mulheres (PP) na cidade, que se vestiu de branco, azul e rosa para receber a vice-governadora e pré-candidata ao governo do Acre, Mailza Assis.

Organizado pelo grupo liderado pelo prefeito Carlinhos do Pelado, o evento reuniu uma grande multidão no ginásio do bairro Ferreira da Silva, mesmo sob forte chuva que atingiu a fronteira. A mobilização chamou atenção pela capacidade de articulação das mulheres da fronteira e pelo engajamento da militância feminina.

Durante o ato político, prefeitos de três dos quatro municípios do Alto Acre estiveram presentes, manifestando apoio à pré-candidatura de Mailza Assis ao governo do Estado. Também participaram lideranças dos municípios de Bujari e Plácido de Castro, reforçando a articulação regional em torno do projeto político.

Desafios e conquistas das mulheres na política

Ao longo de décadas, as mulheres têm percorrido uma trajetória marcada por importantes conquistas, mas também por grandes desafios. Em uma sociedade em que o machismo e o patriarcado ainda são comuns, elas frequentemente sofrem violência e falta de respeito ao buscar igualdade e reconhecimento.

As mulheres têm o direito e a capacidade de ocupar todos os espaços que desejarem. No entanto, para alcançar essa igualdade de oportunidades, é crucial que as políticas públicas se empenhem em reduzir todas as formas de discriminação e reconheçam e valorizem o trabalho realizado por elas.

Propostas das mulheres da fronteira

Para garantir a presença feminina nas arenas políticas, as mulheres da fronteira propõem medidas como:

Implementação de cotas de gênero mais efetivas

Estabelecimento de políticas de financiamento transparentes e equitativas

Promoção de campanhas de conscientização sobre a importância da participação das mulheres na política

Criação de programas de capacitação e mentoria para encorajar e preparar mulheres para cargos públicos

Como vem acontecendo nas últimas décadas na política acreana, as mulheres querem mais.

Participação feminina como questão de vital importância

A participação feminina na política acreana é uma questão de vital importância para a construção de uma sociedade com oportunidades iguais. No Acre, as mulheres têm lutado por seus espaços em todas as esferas da sociedade, e a política não é exceção.

As mulheres progressistas de Brasiléia acreditam que o caminho para uma sociedade mais justa passa pela inclusão plena das mulheres na política, seguindo positivamente com o apoio incondicional à candidata do partido representada pela vice-governadora e pré-candidata ao governo nas eleições de outubro. Este é um objetivo que transcende fronteiras e culturas, unindo-as em uma causa comum.

Que venham as campanhas políticas e que sejam justas para as mulheres que querem fazer a diferença na política acreana.

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