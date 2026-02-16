Brasil
Mulher trans pega revólver de PM durante abordagem e é contida a tiros. Veja vídeo
Uma mulher transexual de 27 anos foi baleada na tarde desta segunda-feira (16/2) durante uma abordagem da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PM-MS), no Centro de Campo Grande.
O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Calógeras com a Rua 15 de Novembro e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram uma viatura abordando um grupo supostamente formado por três travestis.
Instantes depois, houve reação à abordagem e luta corporal entre o grupo e os policiais. Em um trecho do vídeo, a mulher identificada como Gabi aparece discutindo com um dos militares a alguns metros do ponto inicial da abordagem, enquanto outra travesti é contida por outro policial.
Durante a confusão, um dos PMs tenta chutar Gabi e a pistola cai no chão. A mulher transexual pega a arma e a aponta na direção dos militares. Em seguida, um dos PMs efetua quatro disparos.
O Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MS) e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Gabi foi socorrida e levada para a Santa Casa.
De acordo com as informações preliminares, dois tiros atingiram a coxa direita, um o abdômen e outro o quadril da mulher. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde.Ela permanece sob custódia.
Uma segunda pessoa envolvida na ocorrência foi presa em flagrante. Não há detalhes oficiais sobre as acusações.
Caso será investigado
Em nota, a PM informou que as circunstâncias da abordagem e do uso da força serão investigadas.
A corporação afirmou que “os procedimentos operacionais padrão foram seguidos” e que “será instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o caso, como ocorre em situações que envolvem disparo de arma de fogo por policiais”.
Bolsonaro passou mal e está em observação, diz Carlos
O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai, passou mal nesta segunda-feira (16/2) e precisou de atendimento médico.
“Fui informado há pouco que o presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente hoje à tarde e segue sendo monitorado após o ocorrido. Infelizmente não tenho mais informações! Sem palavras!”, escreveu em sua conta no X.
Carlos não deu mais detalhes sobre o motivo que teria levado Bolsonaro a passar mal nem se ele deve ser levado ao hospital para fazer exames.
O ex-presidente cumpre pena na sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecida como Papudinha. Ele foi condenado no fim de 2025 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.
Mesmo preso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, permitiu que Bolsonaro receba médicos que estão autorizados a prestar assistência médica integral a Bolsonaro, 24 horas por dia.
Nikolas anuncia medidas após desfile pró-Lula na Sapucaí
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou nesta segunda-feira (16/2) que protocolará uma representação ao Ministério Público para que seja proposta uma ação de improbidade administrativa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por “propaganda eleitoral explícita”, após o petista ser homenageado pela escola de samba Acadêmicos de Niterói na noite desse domingo (15/2), na Sapucaí.
“Diante disso, protocolarei representação ao Ministério Público para que seja proposta ação de improbidade administrativa contra o Lula e a escola de samba beneficiada. E já deixo registrado: se houver registro de candidatura de Lula para presidente, ingressarei com AIJE por abuso de poder político e econômico. O Brasil acordou, vamos pra cima”, dissem em nota.
O parlamentar mineiro afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é sempre tão rigoroso, mas preferiu “fingir” que o desfile com “propaganda explícita” a Lula na Marquês da Sapucaí não foi propaganda eleitoral antecipada, mas sim “cultura”. “Enquanto isso, Bolsonaro segue inelegível por muito menos”, escreveu.
Ainda na noite desse domingo, Nikolas classificou o desfile da escola de samba como um privilégio para Lula. Segundo o mineiro, se o personagem homenageado fosse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022, ele seria responsabilizado criminalmente.
“Se esse desfile fosse em 2022: Bolsonaro estaria preso, busca e apreensão no PL, apreensão no barracão da escola, apreensão dos carros alegóricos e o inegibilidade vitalícia”, disparou Nikolas em suas redes após o início do desfile.
A oposição tentou barrar o desfile na Justiça em várias frentes, sem sucesso. Além de ver na Sapucaí atos de propaganda eleitoral antecipada, os críticos reclamam porque a Acadêmicos de Niterói, como as demais escolas de samba, é beneficiada por dinheiro público.
Alvo da Oposição, Lula publica fotos com quatro escolas que desfilaram na Sapucaí
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, na manhã desta segunda-feira (16/2), um carrossel de imagens com todas as escolas de samba que desfilaram na Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), com o objetivo de rebater acusações de propaganda eleitoral antecipada, já que foi homenageado pela Acadêmicos de Niterói.
“O Rio é uma referência mundial de Carnaval e de turismo. A Marquês de Sapucaí mostra ao planeta a força das nossas escolas de samba, a criatividade do nosso povo e a capacidade que o Brasil tem de transformar cultura em desenvolvimento, emprego e renda”, escreveu o petista em sua página do Instagram.
As escolas foram: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira. Lula descreveu o momento como de “muita emoção”. Lula posou ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que renunciará ao cargo para ser candidato ao governo estadual.
Lula deixou a Sapucaí por volta das 4h50 da madrugada desta segunda-feira (16/2), após um tour por desfiles de Carnaval em outros Estados, como Recife (PE) e Salvador (BA).
A Acadêmicos de Niterói homenageou o petista com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A escola de samba prestou exaltou o chefe do Executivo durante a apresentação e exibiu a imagem de um palhaço atrás das grades, usando uma tornozeleira eletrônica rompida — cena interpretada como alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaroreagiu às imagens e criticou o episódio. “Quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva”, declarou.
Oposição reage
A oposição ao governo petista alega que ele cometeu crime eleitoral e pede a ilegibilidade de Lula. Com o desfile em sua homenagem, o petista se tornou o principal assunto nas redes sociais bolsonaristas.
Para seus críticos nas redes, Lula tenta “roubar o Carnaval”. Eles apostam, porém, que o desfile vai gerar críticas na maioria da sociedade e só agradou a petistas convictos.
O grupo tentou, inclusive, barrar o desfile na Justiça em várias frentes, mas não obteve sucesso. Agora, prometem nova ofensiva no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).