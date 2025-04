Mulher trans é agredida durante confusão em via pública em Rio Branco

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na noite do último sábado (5), no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Isaura Parente, no bairro Bosque, região central de Rio Branco (AC). A colisão foi causada por uma manobra irregular realizada por um mototaxista de aplicativo que trafegava na contramão.

Segundo testemunhas e informações confirmadas pelas autoridades no local, Eduardo Oliveira, de 24 anos, mototaxista por aplicativo, havia iniciado uma corrida com o passageiro Cristiano Lopes de Souza, de 23 anos. Poucos metros após o início da viagem, o passageiro percebeu que havia esquecido o cartão de crédito e solicitou que o motorista retornasse ao ponto de partida.

Na tentativa de atender ao pedido rapidamente, Eduardo realizou um retorno imprudente pela contramão da Avenida Getúlio Vargas. Durante a manobra, acabou colidindo frontalmente com uma motocicleta modelo Yamaha MT-09, de cor azul, que era conduzida por João Saldanha Peixoto, de 36 anos. O impacto violento arremessou os três envolvidos ao solo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Cristiano, o passageiro, foi a vítima mais gravemente ferida, sofrendo fratura no fêmur, corte contuso no supercílio e múltiplas escoriações. Ele foi estabilizado pela equipe médica e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

João Saldanha sofreu uma luxação no ombro esquerdo, além de escoriações, e também recebeu atendimento médico. Já Eduardo teve apenas ferimentos leves e permaneceu no local prestando assistência e esclarecimentos às autoridades.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) isolou a área e realizou os procedimentos padrões até a chegada da equipe da Polícia Técnico-Científica, que ficou responsável pela perícia. A principal hipótese levantada até o momento é que a manobra em sentido contrário tenha sido a causa determinante do acidente.

As investigações prosseguem para apurar responsabilidades e eventuais implicações legais da conduta imprudente do condutor do aplicativo.

