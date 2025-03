Mulher trans é acusada de matar homem com facada no pescoço em Brasiléia

Ponte da Amizade, Ponte Internacional e estrada Cobija-Porvenir estão interditadas; reunião às 16h busca soluções para crise no abastecimento e preços altos.

Nesta sexta-feira (7), o Departamental Central Operária do Pando iniciou bloqueios em três pontos estratégicos de Cobija, Bolívia, como medida de pressão para exigir a redução do preço da carne de vaca e seus derivados, além de protestar contra o desabastecimento de produtos de primeira necessidade na empresa EMAPA e a escassez de combustível e GLP.

Os bloqueios ocorrem na Ponte da Amizade, na Ponte Internacional e na estrada Cobija-Porvenir, especificamente no ponto Cobertor Zofra. A ação visa chamar a atenção das autoridades para a crise que afeta diretamente a população, especialmente as famílias mais vulneráveis.

Diante da situação, Kamilo Hano, ex-presidente dos moradores Benianos em Pando, convocou uma reunião para esta sexta-feira às 16h, no Conselho Municipal de Cobertor. O encontro reunirá Setores Sociais, Comitê Cívico e outros representantes para discutir soluções ao alto custo do cesto familiar, com foco no preço da carne.

Hano destacou que os bloqueios prejudicam a economia local e afetam principalmente as famílias de baixa renda. Ele exortou os setores envolvidos a participarem do diálogo, buscando alternativas para aliviar a crise e garantir o abastecimento de produtos essenciais.



