Mulher tem osso de galinha removido do esôfago por endoscopia em Cruzeiro do Sul

Dados do IBGE mostram que economia acreana avança, mas ainda fica distante de vizinhos como Rondônia, Amazonas e Roraima; especialistas apontam dependência do setor público e baixa industrialização

O PIB per capita do Acre atingiu R$ 31,6 mil em 2023, de acordo com dados do Sistema de Contas Regionais do IBGE divulgados nesta semana. O valor coloca o estado acima do Pará (R$ 31,3 mil) e de parte do Nordeste, mas ainda abaixo da média da região Norte, que foi de R$ 36 mil.

Em comparação com os vizinhos, o desempenho acreano fica atrás de Rondônia (R$ 48,3 mil), Tocantins (R$ 42,5 mil), Amazonas (R$ 41 mil), Roraima (R$ 39,4 mil) e Amapá (R$ 38,1 mil). O resultado reflete uma evolução gradual da economia local, mas ainda limitada por uma estrutura produtiva concentrada no setor público, serviços e atividades extrativistas, com reduzida presença industrial.

Segundo economistas consultados, o crescimento do PIB per capita é positivo, mas mostra que o estado continua dependente de setores de menor valor agregado e com menor capacidade de geração de renda e emprego em comparação com líderes regionais. A superação desse cenário exigiria maior diversificação produtiva, investimentos em infraestrutura e atração de indústrias com maior impacto na economia.

Comparativo regional

Rondônia: R$ 48,3 mil

Tocantins: R$ 42,5 mil

Amazonas: R$ 41 mil

Roraima: R$ 39,4 mil

Amapá: R$ 38,1 mil

Acre: R$ 31,6 mil

Pará: R$ 31,3 mil

Contexto nacional

Média Brasil: R$ 53,8 mil (crescimento de 8,56% em 2023)

Distrito Federal: R$ 129,7 mil (maior do país)

Sudeste: R$ 69 mil (influenciado por SP e RJ)

Centro-Oeste: Mato Grosso com R$ 74,6 mil

Nordeste: Maranhão com R$ 22 mil (menor)

Análise econômica

Estrutura produtiva: Concentrada em setor público, serviços e extrativismo

Desafio: Menor presença industrial comparada a líderes regionais

Recomendações: Diversificação produtiva, atração de investimentos e fortalecimento de infraestrutura

Os números refletem a histórica dependência do Acre de atividades tradicionais e do setor público, com menor capacidade de geração de valor agregado em comparação a estados mais industrializados. Apesar de avanços graduais, o estado precisa superar limitações estruturais para reduzir a distância econômica em relação às regiões mais desenvolvidas do país.

