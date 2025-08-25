fbpx
Conecte-se conosco

Acre

Mulher sofre tentativa de feminicídio em Rio Branco após ser enforcada e esfaqueada pelo marido

Publicado

7 horas atrás

em

Vítima de 43 anos também foi agredida por comparsas do suspeito; estado de saúde é estável

Na tarde deste domingo (24), Luzia Lima Fleming, de 43 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio em sua própria residência, localizada na Rua Belém, bairro Nova Estação, em Rio Branco. O crime foi cometido pelo marido da vítima, que contou ainda com a participação de comparsas.

Segundo informações da polícia, a violência teve início após uma discussão entre o casal. O homem tentou expulsar Luzia de casa e, diante da recusa, passou a agredi-la fisicamente. Ele a enforcou com as próprias mãos e, em seguida, desferiu uma facada nas costas da esposa.

Não satisfeito, o agressor teria chamado amigos — apontados como integrantes de uma facção criminosa — que também participaram das agressões contra a vítima. Após o ataque, todos fugiram do local.

Moradores acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico prestou os primeiros atendimentos, e Luzia foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade das agressões, o estado de saúde dela é considerado estável.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil, que deve apurar a participação dos comparsas e adotar as medidas cabíveis contra o agressor.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Acre

Deracre inicia concretagem da rampa de acesso ao Rio Iaco em Sena Madureira

Publicado

14 minutos atrás

em

25 de agosto de 2025

Por

Estado investe em rampa fluvial para melhorar escoamento da produção pelo Rio Iaco. Foto: Felipe Costa/Deracre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue avançando com os serviços de construção da rampa de acesso ao Rio Iaco, em Sena Madureira. Nesta segunda-feira, 25, as equipes atuam na concretagem da primeira etapa da estrutura, que terá 90 metros de extensão.

A obra recebeu investimento de R$ 2 milhões, proveniente de emenda parlamentar do ex-deputado federal Gerlen Diniz, e visa facilitar o escoamento da produção local, além de melhorar as condições de trabalho das comunidades ribeirinhas.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a relevância da construção para os moradores da região. “Estamos observando cada etapa da concretagem desta rampa, que será essencial para agilizar o transporte de produtos e levar mais qualidade de vida aos ribeirinhos”, afirmou.

O serviço integra os esforços do governo estadual para ampliar a infraestrutura e a acessibilidade às comunidades que vivem às margens dos rios do Acre, garantindo segurança, mobilidade e desenvolvimento local.

Comentários

Continue lendo

Acre

Desaparecido desde 2019, autoridades não sabem onde está acervo de Chico Mendes

Publicado

17 minutos atrás

em

25 de agosto de 2025

Por

O Ministério Público Federal (MPF) acionou o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) para que adote medidas voltadas à localização e preservação do acervo cultural do líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes, desaparecido desde 2019.

O material, composto por documentos e registros históricos da trajetória do ativista, estava sob a guarda da Biblioteca da Floresta, em Rio Branco (AC). De acordo com a representação do MPF, o acervo sumiu após o fechamento do espaço para reforma e manutenção, naquele ano. Em 2022, um incêndio atingiu parte do prédio, agravando ainda mais a situação.

Na manifestação, o MPF alerta que a ausência de informações sobre o paradeiro e as condições da coleção representa uma “iminente lacuna na memória coletiva” e um prejuízo concreto para a sociedade acreana. O órgão enfatiza o valor histórico e cultural dos itens, fundamentais para preservar a memória das lutas sociais e ambientais na região.

O pedido foi formalizado pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, e será analisado pelo MPAC, responsável por definir quais providências poderão ser adotadas para resguardar o acervo.

Comentários

Continue lendo

Acre

Frentes de trabalho do Deracre atuam nas rodovias que cortam Plácido de Castro, Senador Guiomard e Porto Acre

Publicado

24 minutos atrás

em

25 de agosto de 2025

Por

Governo do Acre avança com recuperação de estradas na Operação Verão 2025. Foto: Ascom/Deracre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensificou nesta segunda-feira, 25, os serviços de conservação e manutenção das rodovias estaduais, dentro da Operação Verão 2025. As frentes de trabalho atuam em pontos distintos: no km 81 da AC-040, em Plácido de Castro; entre os km 42 e 47 da mesma rodovia, abrangendo trechos de Senador Guiomard e Plácido de Castro; e no km 42 da AC-010, em Porto Acre. Os serviços de tapa-buraco visam recuperar o pavimento em áreas críticas, melhorando a trafegabilidade e garantindo segurança para motoristas e pedestres.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou de perto as equipes e destacou a importância do período de estiagem para a execução das obras.

“Estamos aproveitando o verão amazônico para acelerar as frentes de serviço. Cada quilômetro recuperado representa mais segurança para quem trafega e mais garantia de que a produção chegue aos mercados sem prejuízos”, destacou.

Rodovias do Acre recebem ações de manutenção durante a estiagem. Foto: Ascom/Deracre

As intervenções fazem parte do plano de recuperação da malha viária estadual, executado com recursos do Tesouro Estadual, reforçando o compromisso da gestão em manter as estradas em condições adequadas para atender os municípios estratégicos do Acre.

Coordenada pelo governo do Estado e executada pelo Deracre, a Operação Verão 2025 aproveita as condições climáticas favoráveis para ampliar os serviços de infraestrutura viária e assegurar a circulação de pessoas e o escoamento da produção agrícola.

Comentários

Continue lendo