Mulher sofre tentativa de feminicídio em Rio Branco após ser enforcada e esfaqueada pelo marido

Na tarde deste domingo (24), Luzia Lima Fleming, de 43 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio em sua própria residência, localizada na Rua Belém, bairro Nova Estação, em Rio Branco. O crime foi cometido pelo marido da vítima, que contou ainda com a participação de comparsas.

Segundo informações da polícia, a violência teve início após uma discussão entre o casal. O homem tentou expulsar Luzia de casa e, diante da recusa, passou a agredi-la fisicamente. Ele a enforcou com as próprias mãos e, em seguida, desferiu uma facada nas costas da esposa.

Não satisfeito, o agressor teria chamado amigos — apontados como integrantes de uma facção criminosa — que também participaram das agressões contra a vítima. Após o ataque, todos fugiram do local.

Moradores acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico prestou os primeiros atendimentos, e Luzia foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade das agressões, o estado de saúde dela é considerado estável.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil, que deve apurar a participação dos comparsas e adotar as medidas cabíveis contra o agressor.