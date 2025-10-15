Conecte-se conosco

Mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança de incêndio; veja vídeo

Publicado

2 horas atrás

em

Apartamento pega fogo no Paraná, vítima escapa e se pendura em suporte de ar-condicionado para salvar mãe e criança — Foto: Redes sociais

Um incêndio atingiu um apartamento no 13º andar de um prédio de Cascavel, no oeste do Paraná, na manhã desta quarta-feira (15). Uma das vítimas escapou do local pela janela e se pendurou em um suporte de ar-condicionado para ajudar a resgatar a mãe e uma criança que estavam presas no local.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram a mulher pendurada na parte externa do prédio, em cima de um suporte de ar-condicionado, fazendo o resgate.

Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 70% do corpo queimado e está em estado grave, segundo o hospital onde a vítima está internada.

Brasil

Terras descongeladas podem emitir gases que matarão humanidade; entenda

Publicado

2 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

O aumento das temperaturas globais está descongelando um tipo de solo permanentemente congelado conhecido como permafrost, presente em regiões frias como a Sibéria, o norte do Canadá e o Alasca.

Esse processo, segundo cientistas como o meteorologista Carlos Nobre, pode liberar quantidades massivas de gases de efeito estufa, que intensificam o aquecimento do planeta e, em última instância, podem tornar a Terra inabitável para os seres humanos.

Permafrost é o nome dado ao solo que permanece congelado por pelo menos dois anos consecutivos. Ele se forma em regiões muito frias e pode ter profundidades que chegam a dezenas de metros.

Esse solo armazena grandes quantidades de carbono orgânico, resultantes da decomposição de plantas e outros seres vivos que foram congelados antes de se degradarem completamente. Quando o permafrost descongela, esse material entra em decomposição, liberando gases como dióxido de carbono (CO₂) e metano (CH₄).

O grande perigo é que o metano é um gás com poder de aquecimento mais de 28 vezes maior que o do dióxido de carbono, e é liberado em grandes quantidades durante o degelo do permafrost. O CO₂ também é liberado, e ambos contribuem para aumentar o efeito estufa, acelerando ainda mais o aquecimento global.

Carlos Nobre alerta que, se a temperatura média da Terra ultrapassar os 2 °C até 2100, mais de 200 bilhões de toneladas desses gases podem ser lançadas na atmosfera, alimentando um ciclo vicioso de aquecimento.

Um estudo recente publicado na revista Nature Geoscience revelou que o problema é ainda maior do que se imaginava. Os cientistas estudaram sedimentos profundos de lagos no Ártico, como o Lago Goldstream, no Alasca, e descobriram que o permafrost sob esses lagos já descongelou completamente em várias áreas.

Quando a camada de gelo e neve que cobre esses lagos derrete, ocorre um aumento na atividade microbiana nos sedimentos. Esses microrganismos decompõem a matéria orgânica acumulada e liberam metano e dióxido de carbono, especialmente em ambientes sem oxigênio (anaeróbicos). E mais: a liberação desses gases em profundidades é tão intensa quanto na superfície, mas com impacto climático ainda maior.

Além do aumento das temperaturas, o degelo do permafrost pode causar:

Extinção em massa de espécies;

Colapso de ecossistemas importantes, como a Amazônia e recifes de corais;

Inundações, secas, ondas de calor intensas e outras catástrofes climáticas;

Aumento do nível do mar;

Transformação de grandes regiões da Terra em zonas inabitáveis para os seres humanos.

O novo estudo mostra que os atuais modelos climáticos subestimam a importância dos lagos termocásticos, formações criadas quando o permafrost descongela e a depressão se enche de água. Esses lagos continuam emitindo gases por séculos ou milênios, mesmo após a estabilização do solo.

Ou seja, mesmo que as emissões humanas diminuam, os efeitos do degelo continuarão por muito tempo, impulsionando o aquecimento global por um período prolongado.

Caros Nobre reforça que é urgente manter o aquecimento abaixo de 1,5 °C, conforme o Acordo de Paris. Se passarmos desse limite, os impactos podem ser irreversíveis. A Amazônia, por exemplo, pode perder até 70% de sua área até o fim do século.

 

Fonte: CNN

Brasil

Corpo de menina de 5 anos é encontrado enterrado em casa no interior de SP

Publicado

7 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Mãe e padrasto são os principais suspeitos e estão presos temporariamente

• Reprodução / Redes Sociais

O corpo de uma criança de 5 anos foi encontrado enterrado no quintal de uma casa na tarde desta terça-feira (14), em Itapetininga, no interior de São Paulo. O padrasto e a mãe são os principais suspeitos, e tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Itapetininga investiga o padrasto Rodrigo Ribeiro Machado, de 23 anos, e Luiza Aguirre Barbosa da Silva, de 25 anos, como os principais suspeitos pela morte de Maria Clara Aguirre Lisboa. 

corpo da criança foi encontrado enterrado na residência do casal depois de a menina passar quase três meses desaparecida, segundo familiares. 

A polícia requisitou exames detalhados ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) para apontar a causa da morte da criança. 

A expectativa é que, com os resultados dos exames periciais e a coleta de depoimentos, seja possível compreender totalmente a dinâmica dos acontecimentos que levaram à morte da criança e a descoberta do corpo enterrado.

A CNN entrou em contato com o Conselho Tutelar de Itapetininga, que também atuou nas buscas pela criança, mas não obteve retorno até o momento.

Fonte: CNN

Brasil

Hamas ameaça palestinos para que entreguem apoiadores de Israel

Publicado

7 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Confrontos violentos eclodiram entre o grupo palestino e rivais em diferentes regiões da Faixa de Gaza nos últimos dias

O grupo palestino Hamas pediu aos moradores da Faixa de Gaza que entreguem colaboradores e mercenários que trabalham com Israel, ou enfrentarão a “mão rigorosa da justiça”, como parte de sua reafirmação no território palestino após a implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo com Israel.

A força de segurança Radaa, afiliada ao Hamas, afirmou em um comunicado que estava conduzindo uma “operação de segurança abrangente” em Gaza para atingir “aqueles envolvidos em colaboração com a ocupação e seus mercenários e qualquer pessoa que os abrigue” e para “limpar a retaguarda”.

“Afirmamos que a última oportunidade de corrigir o rumo e fornecer qualquer informação disponível permanece aberta para aqueles que desejam retornar ao abraço da pátria. Depois disso, não haverá escapatória da mão severa da justiça que atingirá todos os traidores e protetores”, afirmou a Radaa.

Confrontos violentos eclodiram entre o Hamas e grupos rivais em diversas áreas de Gaza nos últimos dias, à medida que crescem as preocupações com a situação de segurança após a retirada de Israel de partes do território.

Relatos de violência foram amplamente compartilhados nas redes sociais, com um vídeo compartilhado por canais afiliados ao Hamas mostrando um grupo de combatentes mascarados, alguns dos quais usando faixas verdes do Hamas, matando oito pessoas vendadas em uma praça na Cidade de Gaza.

CNN verificou o local onde o vídeo foi filmado, o bairro de Al Sabra, no oeste da Cidade de Gaza, mas não pode confirmar de forma independente quando o caso ocorreu.

O vídeo veio à tona após dias de relatos de confrontos entre combatentes do Hamas e a família Doghmush, um poderoso clã sediado em al-Sabra. A família Doghmush alegou que 28 membros do clã foram mortos pelo Hamas, apesar de terem recebido garantias de segurança caso se rendessem.

No domingo (12), o Ministério do Interior de Gaza, administrado pelo Hamas, anunciou anistia para membros de gangues criminosas “não envolvidas em derramamento de sangue ou assassinatos”, afirmando que o período de anistia duraria até 19 de outubro.

