Mulher se fere gravemente ao colidir com cachorro solto na rua em Cruzeiro do Sul
Acidente na Rua Newton Prado reacende alerta sobre animais soltos nas vias; vítima foi socorrida pelo SAMU, mas demora no atendimento gera revolta
Uma motociclista ficou ferida na manhã desta sexta-feira (24) após colidir com um cachorro na Rua Newton Prado, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. O acidente, que seria mais um registro comum nas estatísticas de trânsito, revelou uma situação crítica no sistema de emergência da cidade: o socorro da vítima demorou 40 minutos para chegar porque o número oficial do SAMU (192) está fora de funcionamento.
O rompimento de uma fibra óptica deixou as linhas telefônicas do serviço de emergência inoperantes, obrigando a população a usar um número alternativo – (68) 3322-1600 – que também atende por WhatsApp. Enquanto a motociclista era atendida pela equipe do SAMU, moradores relatavam a dificuldade de acesso ao serviço essencial que já dura vários dias no município.
Populares se mobiliza para criar abrigo municipal de animais, em Cruzeiro do Sul
Um movimento liderado pelo grupo Patinhas Feliz tenta reverter a crise de animais abandonados em Cruzeiro do Sul. Representado pelo voluntário Iago Souza, o coletivo iniciou uma campanha para reunir 3.065 assinaturas – equivalente a 5% do eleitorado – e levar à Câmara de Vereadores um projeto de lei que cria o primeiro abrigo municipal de animais da cidade.
A mobilização surge em meio ao colapso no sistema de proteção animal. De acordo com Iago, o Centro de Zoonoses local não realiza castrações ou outros serviços essenciais, agravando o problema. “Protetores estão adoecendo por abrigar animais em casa sem condições”, alerta o ativista, destacando que a prefeitura precisa assumir a responsabilidade sobre o caso.
As assinaturas estão sendo coletadas em estabelecimentos parceiros como A Cruzeirense e Sorveteria Iceberg. Para validar o apoio, os cidadãos precisam apresentar título de eleitor, já que apenas moradores do município podem subscrever a iniciativa popular que tenta mudar a realidade dos animais de rua.
Polícia Penal recaptura preso foragido que tentou fugir por janela no Morro do Marrosa
Vandré Lira de Melo, de 39 anos, foi localizado pela inteligência na mesma casa onde era monitorado por tornozeleira eletrônica; detento havia fugido durante trabalho externo
A Polícia Penal do Acre recapturou na manhã desta sexta-feira (24) o detento Vandré Lira de Melo, de 39 anos, que estava foragido desde a última quarta-feira (22), quando fugiu durante trabalho externo do sistema prisional. A inteligência da instituição localizou o preso em uma residência na área de invasão do bairro Volta Seca, no Morro do Marrosa – mesmo endereço onde ele cumpria monitoramento eletrônico antes da fuga.
Duas equipes da Divisão de Monitoramento Eletrônico cercaram o imóvel por volta das 10h. Durante a ação, Vandré tentou escapar por uma janela lateral, mas foi interceptado por agentes que haviam bloqueado uma rua paralela, usada como rota de fuga através da vegetação. Após a recaptura, o preso passou pelo IML e foi reconduzido à Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde (FOC).
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão
Homem condenado por tráfico de drogas tentou fugir de fiscalização, mas foi capturado após manobra suspeita na BR-316
PM prende pai e filho por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma em Sena Madureira
Dois homens, de 52 e 27 anos (pai e filho), foram presos na madrugada desta sexta-feira, 24, por uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM/PMAC),na zona rural do município de Sena Madureira, por tentativa de homicídio, posse ilegal de arma de fogo, entre outros crimes. Uma espingarda calibre .28 e dois rádios comunicadores foram apreendidos durante a ação.
A equipe policial foi acionada via Copom e, ao chegar no local, no km 38 da BR-364, ramal dos Terçados, encontrou a vítima, um homem de 37 anos, acompanhado de sua esposa, que relatou que sua família já vinha recebendo ameaças por parte de dois indivíduos e que na noite de quinta-feira, 23, ao retornar do trabalho, foi surpreendido pela dupla, que o aguardava à beira da estrada.
Ainda segundo o relato da vítima, houve uma discussão que evoluiu para agressões físicas contra o casal e que, orientados por um vizinho, se retiraram do local. Em seguida, um dos homens (o filho) correu até sua residência, pegou uma espingarda e efetuou dois disparos em sua direção, mas que não foi atingido. A vítima disse ainda que o indivíduo de 27 anos se autoproclama líder de uma organização criminosa que atua na localidade e que teria influência direta de membros do estado do Mato Grosso.
A guarnição deslocou-se até a residência dos acusados, e com autorização, entrou e localizou a espingarda calibre .28, além de quatro munições calibre 28. Ao serem comunicados de que deveriam acompanhar a guarnição até a delegacia para esclarecimentos, um deles passou a proferir ofensas, palavras de baixo calão e depreciativas contra uma policial feminina e os demais integrantes da guarnição. Ao tentar agredir a equipe policial, foi necessário o uso progressivo da força e de “spray de pimenta” para contê-lo.
Durante o trajeto até a delegacia, o conduzido repetia que “era pra ter acertado os tiros na vítima”, vangloriava-se de sua suposta vinculação a faccionados do Mato Grosso, ameaçava o comandante da guarnição, chegando a cuspir em seu rosto, dizia que “a delegada e o juiz não servem pra nada, pois as leis são ao meu favor” e que “logo estaria solto nas ruas”, além de insinuar que os policiais militares estavam “comprados”, que a vítima teria pago para prejudicá-lo.
Ambos foram entregues à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma apreendida e rádios comunicadores, supostamente utilizados para facilitar a fuga após os disparos, que foram localizados e apreendidos durante as diligências.
