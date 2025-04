Mulher sai de casa com cama em caminhonete e acusa homem de tentar impedi-la

O feriado da Sexta-feira Santa intensificou o fluxo de passageiros em direção aos municípios do interior do Acre e causou transtornos para quem dependia do transporte intermunicipal na manhã desta sexta-feira (18). Em um dos pontos da linha operada pela empresa Transacreana, que liga Rio Branco a Brasileia, várias pessoas ficaram sem embarcar por falta de vagas no ônibus.

A situação aconteceu nas proximidades da Polícia Rodoviária Federal, na Corrente, onde uma grande quantidade de passageiros aguardava o coletivo das 6h com destino a municípios como Epitaciolândia, Brasileia, Xapuri e Assis Brasil. O problema é que o ônibus saiu da rodoviária de Rio Branco já lotado, transportando apenas quem havia comprado passagem com antecedência, e passou direto pelos pontos intermediários.

“Sabendo que era feriado e muita gente se deslocaria para suas colônias e municípios, a empresa disponibilizou apenas um ônibus. Isso é um descaso”, reclamou uma das passageiras que aguardava no local.

Revoltados com a situação, os passageiros que ficaram do lado de fora impediram temporariamente a saída do veículo. “Se não vai levar um, não leva ninguém”, disse uma das manifestantes.

A empresa Transacreana, responsável pela linha, informou que houve uma demanda maior que o habitual no horário das 6h e que foi necessário enviar um ônibus extra para atender os passageiros que ficaram do lado de fora. A empresa opera normalmente com três horários diários para a região: 6h, 11h e 14h.

Apesar do envio de reforço, passageiros criticaram a falta de comunicação e de planejamento para períodos de maior movimento, como os feriados prolongados.

