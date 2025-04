Mulher que pulou de ponte em Brasiléia sobrevive e é vista saindo de quintal; autoridades buscam localizá-la

A mulher que pulou da ponte metálica José Augusto, que liga os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, na noite desta sexta-feira (18), conseguiu se salvar após cair no Rio Acre. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que ela surge saindo do quintal de uma residência próxima ao rio, aparentemente com dificuldades, mas andando sozinha.

Ainda não identificada, a mulher havia sido dada como desaparecida por populares que acionaram o Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão, que iniciaram buscas momentos após o ocorrido, por volta das 19h. As buscas duraram até as 21h e foram retomadas na manhã deste sábado (19), antes da confirmação de que ela havia conseguido sair do rio por meios próprios.

Segundo o Tenente BM Vivan, situações como essa exigem atenção, pois é comum que pessoas em estado emocional abalado não solicitem ajuda, mesmo ao verem equipes de resgate nas proximidades. A mulher teria deixado uma criança na ponte momentos antes de pular, fato que está sendo investigado pelas autoridades.

As autoridades tentam localizar a mulher para avaliar seu estado de saúde físico e psicológico, além de garantir a segurança da criança envolvida no episódio.

Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento conforme o andamento das investigações.

