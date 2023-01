Mulher que acusa Dani Alves de violência sexual recusa indenização financeira, diz jornal

Rubro-negro foi a campo com equipe mesclada e contou com tarde inspirada da dupla de ataque, formada por Pedro e Gabigol

Na tarde deste sábado (21), em partida váldia pela terceira rodada da Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca, no Maracanã, o Flamengo não tomou conhecimento do Nova Iguaçu e goleou pelo placar de 5 a 0.

Após empatar em 0 a 0 com o Madureira com a equipe considerada titular, e apresentando claros sinais de cansaço, o técnico Vítor Pereira levou ao gramado um grupo mesclado, mas com retornos importantes, como os de Filipe Luís e Pablo.

Com sobras, o Rubro-negro foi para cima e abriu o placar logo cedo, aos 12 minutos. Pulgar roubou, Matheuzinho fez jogada individual e cruzou bem para Pedro, que finalizou com categoria para abrir o placar no Maracanã.

Aos 29 minutos, o Flamengo deu mais um golpe no Nova Iguaçu. Everton Cebolinha cobrou falta na medida e Fabrício Bruno ficou livre, acertanto lindo cabeceio sem chances para o goleiro Anderson Max. O segundo gol do zagueiro no Cariocão.

Na volta para a segunda etapa, o Rubro-negro não economizou e deu um show diante de sua torcida. Aos 16 minutos, Matheuzinho recebeu lindo lançamento de Arrascaeta e ajeitou para Gabigol completar a jogada com estilo. A vitória ia se confirmando, mas o time não parou de atacar.

Pouco tempo depois, aos 21, o camisa 10 do Flamengo brilhou novamente. Após longo período trocando passes, Filipe Luís cruzou com perfeição na cabeça de Gabigol, que desviou e tirou o goleiro Anderson Max do lance. Goleada do clube da Gávea no Maraca.

O ataque estava inspirado, e Pedro apareceu novamente para deixar sua marca no Cariocão. Aos 28 minutos, Arrascaeta cobrou falta com categoria e achou o centroavante livre para mandar de cabeça no ângulo. Baile do Flamengo diante de um Laranjão já entregue na partida. Após o quinto gol, o Rubro-negro só administrou o resultado e confirmou sua terceira vitória na competição.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (24), contra o Bangu, às 21h10, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Nova Iguaçu, por sua vez, jogará no dia seguinte, às 15h30, contra o Audax, no Jair Toscano de Brito, em Angra dos Reis.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5 X 0 NOVA IGUAÇU

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 21 de janeiro, às 16h

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Karen Soares Augusto

Gols: Pedro 12’/1ºT; Fabrício Bruno 29’/1ºT; Gabigol 16’/2ºT e 22’/2ºT; Pedro 28’/2ºT (Flamengo)

Cartões amarelos: Thiago Maia e Marinho (Flamengo) / Matheus Alves (Nova Iguaçu)

Cartão vermelho: Matheus Alves (Nova Iguaçu)

FLAMENGO: Santos; Varela, Fabrício Bruno (Léo Pereira), Pablo e Filipe Luís; Pulgar (Arrascaeta), Matheus França (Gabigol) e Gerson (Thiago Maia); Marinho (Everton Ribeiro), Pedro e Everton.

NOVA IGUAÇU: Anderson Max; Léo Fernandes, Matheus Alves, Gabriel Pinheiro e Márcio Duarte; Gustavo Nicola (Marquinho Macaé), Paulo Henrique e Ícaro (Léo índio); Ewerton (Matheus Matias), Nathan (Luã Lúcio) e Andrey Dias (Léo Jacó).

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários