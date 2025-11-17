Geral
Mulher provoca série de confusões em casa noturna de Rio Branco
Uma mulher ainda não identificada tem protagonizado uma série de confusões em uma casa noturna localizada às margens do Rio Acre, em Rio Branco. Ao menos três episódios ocorreram em pouco mais de um mês e foram registrados em vídeos: o primeiro em 13 de outubro, seguido de novos tumultos nos dias 10 e 17 de novembro, este último na madrugada desta segunda-feira.
A repetição dos casos tem chamado a atenção de frequentadores e trabalhadores da região. Uma testemunha que atua nas proximidades relatou que todas as brigas envolvendo a mulher giram em torno de um suposto ciúme direcionado a um homem que a acompanha. Ainda segundo a testemunha, os alvos quase sempre são outras mulheres que, segundo a agressora, estariam “tentando seduzir” o acompanhante.
O comportamento, que já se tornou conhecido entre quem circula pela área, segue um padrão: após acusar as mulheres, a agressora as atrai para fora do estabelecimento e inicia as agressões físicas. Os vídeos aos quais o ac24horas teve acesso mostram empurrões, puxões de cabelo e tentativas de separar as envolvidas por parte de outros clientes.
Apesar da recorrência dos episódios, não houve intervenção policial em nenhuma das situações registradas. Não há informações sobre boletins de ocorrência relacionados às brigas, e a identidade da mulher ainda permanece desconhecida.
Veja o vídeo:
Comentários
Geral
Colisão contra postes colocam vidas em risco e podem provar interrupção de fornecimento de energia
Dados da Energisa Acre apontam que 40,3 mil consumidores do Estado ficaram sem energia elétrica por conta de abalroamento de postes elétricos até outubro de 2025. Foram 92 registros no período. Apesar de alto, o número teve uma redução de 20% em comparação com o mesmo período de 2024, quando somaram-se 115 casos.
Call Center: 0800 647 7196
Comentários
Geral
Homem é preso após esfaquear conhecido e alegar legítima defesa em Cruzeiro do Sul
Confusão ocorreu no bairro Boca da Alemanha; vítima foi socorrida pelo Samu e autor acabou detido em flagrante
Um homem foi preso na noite de domingo (16) em Cruzeiro do Sul após esfaquear outro indivíduo durante uma confusão no bairro Boca da Alemanha. A Polícia Militar realizou a prisão em flagrante, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por moradores que testemunharam o episódio.
Aos policiais, o suspeito afirmou ter agido em legítima defesa, alegando que a vítima o havia agredido anteriormente. Após o ocorrido, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
A faca utilizada no crime não foi localizada pela guarnição. A vítima recebeu atendimento médico do Samu, que esteve no local.
Você precisa fazer login para comentar.