Mulher provoca série de confusões em casa noturna de Rio Branco

Dados da Energisa Acre apontam que 40,3 mil consumidores do Estado ficaram sem energia elétrica por conta de abalroamento de postes elétricos até outubro de 2025. Foram 92 registros no período. Apesar de alto, o número teve uma redução de 20% em comparação com o mesmo período de 2024, quando somaram-se 115 casos.

Os meses com mais ocorrências registradas em 2025 foram: janeiro, abril e maio.

Dependendo do poste atingido, um cliente ou milhares podem ficar sem energia por várias horas. Escolas, unidades de saúde, comércios, todos de maneira geral podem ser impactados. Além disso, existe o risco de choque elétrico para quem se envolve neste tipo de ocorrência.

“Quando a rede elétrica é afetada, nossas equipes se mobilizam para efetuar o reparo. Manobras de transferência da carga para outros circuitos são realizadas pelo nosso Centro de Operação Integrado, visando restabelecer a energia para a maior quantidade de clientes o mais rápido possível. Porém, as casas que ficam próximas ao local do poste atingido vão ficar sem energia por uma questão de segurança para a realização do trabalho de manutenção”, explicou o gerente da Energisa Acre, Loureman Azevedo.

A Energisa reforça que as redes de distribuição possuem uma tecnologia de proteção que desativa o fornecimento de energia quando há interferência nos cabos ou postes, mas, mesmo assim, ainda há riscos quando ocorre uma colisão.

Quando uma ocorrência dessa natureza, a substituição de um poste pode levar entre 4 e 8 horas, aproximadamente, a depender da localidade e acesso, tipo e quantidade de estruturas e equipamentos danificados.

“Por isso, mesmo que o impacto da batida não interrompa o fornecimento na hora, precisamos realizar um desligamento emergencial para efetuar o serviço. Existem casos em que o dano à rede é tão grave que é necessário trocar mais de um poste. Mesmo com nossa tecnologia para minimizar a quantidade de clientes atingidos, a região mais próxima pode ficar comprometida durante esse intervalo de tempo”, reforçou o gerente.

O que fazer em caso de acidente?

No caso de um abalroamento com poste, a Energisa recomenda que, se possível, aguarde dentro do carro, não toque em partes metálicas e fios, espere a equipe da concessionária chegar ao local para realizar os procedimentos de desligamento e de segurança.

“É comum que as pessoas que estão no local queiram ajudar os envolvidos, fotografar ou filmar o acidente, mas é preciso manter distância, até a chegada da equipe da Energisa para que não haja riscos de sofrer um choque elétrico”, destaca Loureman.

Em caso de ocorrência envolvendo a rede elétrica, registre por meio dos canais de atendimento:

