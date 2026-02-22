Conecte-se conosco

Mulher não aceita término e esfaqueia namorado durante briga

Publicado

4 horas atrás

em

Reprodução/ Top Mídia News
Mulher esfaqueia marido após não aceitar fim de namoro

Um homem, de 31 anos, foi esfaqueado pela companheira na madrugada desse sábado (21/2), em Rio Verde de Mato Grosso (MS). Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada na unidade de saúde com ferimentos causados por faca.

No hospital, o homem contou que havia discutido com a mulher no dia anterior e decidiu encerrar o relacionamento, pedindo que ela deixasse a casa.

Após a separação, ele resolveu sair com amigos e, ao retornar durante a madrugada, encontrou a companheira em frente à residência. Motivada por ciúmes, ela teria desferido vários golpes no rapaz, atingindo rosto, braços, ombro e costas.

Acidente com lancha deixa 6 mortos em rio na divisa entre SP e MG

Publicado

4 horas atrás

em

22 de fevereiro de 2026

Por

Divulgação/ CBMMG
Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar

Uma colisão entre uma lancha e um píer terminou com seis mortos, entre eles uma criança de 4 anos, por volta das 23h desse sábado (21/2), no Rio Grande, na região de divisa entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG). Outras nove pessoas foram socorridas com vida e encaminhadas para atendimento médico.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Uberaba (MG), 15 ocupantes estavam na embarcação após deixarem um bar flutuante e seguiam para um rancho quando ocorreu o acidente. Durante o trajeto, a lancha atingiu um píer localizado às margens do rio.

Segundo testemunhas, a estrutura estava sem iluminação no momento da batida.

O resgate contou com a ajuda de moradores da região, além de mergulhadores e equipes da Guarda Civil Municipal de Rifaina. Até o momento, não há confirmação se as vítimas morrerama fogadas em decorrência do impacto.

Os bombeiros informaram que o piloto da lancha não possuía carteira para condução de embarcações emitida pela Marinha do Brasil.

SC: homem é preso por matar cães a machadadas e enterrar corpos

Publicado

4 horas atrás

em

22 de fevereiro de 2026

Por

Reprodução/ NSC Total
Cães foram encontrados enterrados em uma região próxima ao rio Benedito

Ainda de acordo com a PM, o vizinho filmou o momento em que o idoso, portando um machado, passou a desferir golpes contra um cachorro de porte médio. Em seguida, o suspeito ainda agrediu um segundo animal. Os casos aconteceram por volta das 9h30min na Rua Edmundo Bell, região próximo ao Museu da Música.

Paraná: por proteção de dados, Dino suspende desestatização da Celepar

Publicado

4 horas atrás

em

22 de fevereiro de 2026

Por

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto
Flavio Dino

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste domingo (22/2) a suspensão dos próximos passos administrativos da desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), ao apontar riscos à proteção de dados pessoais dos cidadãos.

Na decisão liminar, o magistrado ordenou que o governador do Paraná, o diretor-presidente da Celepar e o presidente da B3 sejam comunicados com urgência para manter suspensos os atos relacionados ao processo até nova reanálise pelo STF.

Dino estabeleceu que o Estado do Paraná deverá elaborar, antes do avanço da desestatização, um relatório específico de impacto à proteção de dados pessoais voltado à transição societária da empresa. O documento deverá ser submetido à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para análise e eventuais sugestões de padrões e boas práticas.

“O Estado do Paraná deve elaborar, antes que evolua a desestatização da Celepar, um ‘relatório de impacto à proteção de dados pessoais’ específico para a transição societária, a ser submetido à ANPD para fins de análise e sugestões de padrões e de boas práticas, em estrita consonância com os princípios da responsabilização e da prestação de contas que informam as atividades de tratamento de dados”, declara Dino.

Segundo o ministro, a medida deve observar os princípios de responsabilização e prestação de contas previstos na legislação que regula o tratamento de dados no país.

Risco a dados sensíveis do Estado

A decisão destaca que a eventual transferência do controle acionário da Celepar à iniciativa privada envolve riscos relevantes, já que a empresa é responsável por sistemas estratégicos do governo estadual e pela gestão de bases de dados sensíveis, inclusive ligadas à segurança pública.

Para Dino, a desestatização não pode ser tratada como uma operação empresarial comum, pois envolve direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente o direito à proteção de dados pessoais, assegurado pela Constituição e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O ministro também mencionou apontamentos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre a ausência de estudos técnicos aprofundados e de avaliação adequada de riscos no processo de privatização da companhia.

Na avaliação do magistrado, a legislação estadual que autoriza a venda do controle acionário ainda não demonstra salvaguardas suficientes para garantir plenamente a proteção de dados, tema que possui competência legislativa privativa da União.

Decisão será analisada pelo plenário

Apesar de ter eficácia imediata, a liminar será submetida ao referendo do plenário do STF. Dino ressaltou ainda que o cumprimento das exigências, incluindo a elaboração do relatório e a análise pela ANPD, será condição para nova apreciação da tutela liminar e eventual julgamento do mérito da ação.

A decisão ocorre no âmbito de questionamentos à lei estadual que autorizou a privatização da Celepar, aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná durante a gestão do governador Ratinho Júnior, e reforça a necessidade de observância das normas federais, especialmente a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e a Política Nacional de Segurança Pública.

