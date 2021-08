Mulher morta por PF aposentado nesta quarta-feira tinha medida protetiva contra ex, diz TJ-RO; casal ficou junto por 25 anos

Vítima foi identificada como Rosilene Chaves. Suspeito disse que fazia sexo com a vítima e ela teria passado mal e, por isso, ele deu socos na tentativa de fazer massagem cardíaca.

A assistente social morta pelo ex-marido policial federal aposentado, nesta quarta-feira (4), tinha medida protetiva em vigor contra o suspeito, segundo o Tribunal de Justiça (TJ) de Rondônia. Rosilene Chaves de Oliveira, de 46 anos, foi achada nua na varanda de uma casa e a polícia viu o suspeito debruçado em cima dela dando socos.

A morte foi confirmada e o médico disse que havia suspeitas que a vítima sofreu agressões, que a levaram a morte. Já o perito criminal informou que a vítima tinha lesões no peito e no rosto.

O policial federal aposentado disse aos policiais militares que eles estavam fazendo sexo e a mulher passou mal e que teria iniciado procedimentos de massagens cardíacas. Testemunhas, no entanto, garantem que Raimundo estava agredindo a vítima com socos no peito com força excessiva, além de também tapas no rosto.

Ele também disse que estavam separados há cerca de um ano e buscavam a reconciliação.