Mulher morre atingida por árvore durante derrubada em Cruzeiro do Sul
Esposo da vítima relatou que realizava o corte quando a companheira correu em direção à queda da árvore
Uma mulher de 57 anos, identificada pelas iniciais M.A., morreu após ser atingida por uma árvore na Comunidade Gleba Retumba, em Cruzeiro do Sul, nessa terça-feira (9).
De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima sofreu múltiplas fraturas nas regiões torácica, cervical e craniana, além de lesões na coxa esquerda e na perna direita. A equipe foi acionada até o Ramal do Chico, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A guarnição de Policiamento Ambiental da Polícia Militar também esteve na ocorrência. O esposo da vítima informou que realizava o corte de uma árvore seca quando, no momento da queda, sua esposa correu na direção da árvore e foi atingida violentamente na cabeça.
Pit Stop automotivo oferece diagnóstico gratuito de veículos em Rio Branco
Nos dias 13 e 14 de setembro, Rio Branco recebe mais uma edição do Pit Stop, o maior evento do setor automotivo da região Norte. Com participação de mais de 25 empresas expositoras, o evento acontecerá no estacionamento da Uninorte.
O evento oferece diagnóstico automotivo gratuito para os visitantes, que terão os veículos inspecionados por profissionais especializados em categorias distintas. Para participar, basta doar 1kg de alimento não-perecível, que será doado para entidades carentes.
De acordo com a coordenadora de Negócios do Sebrae, Ruama Demir, a ação vai além de um evento setorial. “O Pit Stop Automotivo vem para movimentar o setor, aproximar empresas e clientes e gerar novas oportunidades de negócio. É um espaço para atualização, troca de experiências e valorização dos serviços automotivos locais”, afirma.
O evento é realizado pelo Sebrae no Acre, Fecomércio/AC e Sincopeças/AC, com apoio da Uninorte e SSA-CE, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da manutenção preventiva e a segurança veicular.
Serviço
Pit Stop Automotivo
Data e horário: Sábado, 13 de setembro, das 8h às 17h
Domingo, 14 de setembro, 8h às 12h
Local: Estacionamento da Uninorte (Alameda Alemanha, 200 – Jardim Europa)
Quase 77 mil famílias no Acre podem ter acesso à Tarifa Social de energia
Clientes precisam atualizar o CadÚnico junto ao CRAS do seu munícipio
O benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica é concedido automaticamente para famílias de baixa renda que se enquadram no programa do Governo Federal e estão com o cadastro atualizado. O desconto, que é de 100%, vem relacionado no campo “demonstrativo” da fatura e pode ser conferido mensalmente pelo próprio cliente.
No Acre, mais de 90.994 mil famílias já recebem o desconto na fatura de energia, mas ainda há um potencial de 76.738 mil clientes que ainda não estão recebendo o benefício por falta de atualização cadastral. Essa atualização deve ser feita a cada dois anos
no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município.
“Há situações de famílias de baixa renda que não recebem o benefício da tarifa social porque estão com cadastro desatualizado na Energisa ou no CadÚnico do governo federal. A concessionária usa os mesmos dados do governo na hora de conceder o desconto automático da tarifa social, por isso é indispensável que o titular da conta de energia seja o mesmo CPF que consta no CadÚnico”, explica a coordenadora da Energisa Acre, Camila Pessoa.
Para receber o benefício, é preciso ter um dos seguintes critérios: Famílias com consumo de até 80 kWh por mês e renda per capital de até meio salário-mínimo podem ter isenção total no consumo de energia. Mas, a conta pode incluir ICMS e contribuição de iluminação pública, de acordo com as leis estaduais e municipais. Clientes com direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), famílias indígenas, quilombolas ou atendidos pelos Sistemas Isolados (SISOLs) só serão cobrados pelo consumo que exceder 80kwh.
Para mais informações, acesse os canais de atendimento:
Call Center: 0800 647 7196
Aplicativo Energisa On
Site: energisa.com.br
WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341
Prefeitura de Rio Branco abre créditos suplementares de R$ 7,5 milhões
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta quarta-feira, 10, uma série de decretos que autorizam a abertura de créditos suplementares e especiais ao orçamento municipal de 2025, somando mais de R$ 7,5 milhões em recursos destinados a diferentes áreas da administração pública.
De acordo com os decretos assinados pelo prefeito Tião Bocalom e, em exercício, pelo prefeito Alysson Bestene, os valores serão aplicados principalmente em ações de assistência social, saúde, esportes, cultura e infraestrutura urbana.
Na área da Assistência Social, dois decretos (nº 2.698 e nº 2.699) autorizam a suplementação de R$ 250 mil e R$ 100 mil, respectivamente, para a gestão descentralizada do Programa Bolsa Família, com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).
Já o decreto nº 2.700 abre crédito suplementar de R$ 3 milhões para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), destinados à Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), com foco em serviços de infraestrutura urbana.
Outro decreto relevante é o nº 2.702, que libera um crédito especial de R$ 351 mil, direcionado a transferências para instituições privadas sem fins lucrativos. Os recursos beneficiarão entidades como o Instituto Peteleco, a Liga Acreana de Taekwondo, a Super Liga Acreana de Kung Fu e a Associação Transformação, além de projetos esportivos e culturais apoiados pela Fundação Garibaldi Brasil.
Por fim, o decreto nº 2.703, assinado no dia 9 de setembro pelo prefeito em exercício Alysson Bestene, abre crédito suplementar de R$ 3,82 milhões para a Seinfra, com destinação específica para a melhoria e manutenção de vias urbanas. Os recursos, segundo o documento, provêm de superávit financeiro de exercícios anteriores.
