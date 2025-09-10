Mulher morre atingida por árvore durante derrubada em Cruzeiro do Sul

Clientes precisam atualizar o CadÚnico junto ao CRAS do seu munícipio

O benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica é concedido automaticamente para famílias de baixa renda que se enquadram no programa do Governo Federal e estão com o cadastro atualizado. O desconto, que é de 100%, vem relacionado no campo “demonstrativo” da fatura e pode ser conferido mensalmente pelo próprio cliente.

No Acre, mais de 90.994 mil famílias já recebem o desconto na fatura de energia, mas ainda há um potencial de 76.738 mil clientes que ainda não estão recebendo o benefício por falta de atualização cadastral. Essa atualização deve ser feita a cada dois anos

no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município.

“Há situações de famílias de baixa renda que não recebem o benefício da tarifa social porque estão com cadastro desatualizado na Energisa ou no CadÚnico do governo federal. A concessionária usa os mesmos dados do governo na hora de conceder o desconto automático da tarifa social, por isso é indispensável que o titular da conta de energia seja o mesmo CPF que consta no CadÚnico”, explica a coordenadora da Energisa Acre, Camila Pessoa.

Para receber o benefício, é preciso ter um dos seguintes critérios: Famílias com consumo de até 80 kWh por mês e renda per capital de até meio salário-mínimo podem ter isenção total no consumo de energia. Mas, a conta pode incluir ICMS e contribuição de iluminação pública, de acordo com as leis estaduais e municipais. Clientes com direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), famílias indígenas, quilombolas ou atendidos pelos Sistemas Isolados (SISOLs) só serão cobrados pelo consumo que exceder 80kwh.

Para mais informações, acesse os canais de atendimento:

Call Center: 0800 647 7196

Aplicativo Energisa On

Site: energisa.com.br

WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários