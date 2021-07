Mulher morre após ser esfaqueada e estrangulada; marido é preso e confessa crime

Adriana Paulichen, conhecida como Anna, de 23 anos, foi morta a golpes de facas e por estrangulamento, no início da tarde desta sexta-feira (9). O crime ocorreu no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

“O relato dele é que estavam brigando desde ontem. De madrugada, os vizinhos ouviram realmente briga e que ela estava tentando contra a vida dele, dizendo que ia matá-lo, inclusive, ele está com alguns curativos de lesões. Hoje, [ela] continuou tentando contra ele e que por fim, antes de o crime acontecer, ela disse que não estava conseguindo acabar com a vida dele, ia acabar com a vida do filho do casal de seis meses”, disse a delegada.