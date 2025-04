Mulher morre após mal súbito no quintal de casa em Rio Branco

Jackeline de Souza, de 35 anos, deixa filhos em desespero ao colapsar na frente deles

Jackeline de Souza Costa, de 35 anos, faleceu na tarde deste sábado (26) após sofrer um mal súbito no quintal de sua residência, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. A tragédia ocorreu na Rua da Costa, quadra 3E, casa 21, diante dos olhos de seus filhos, todos menores de idade.

De acordo com familiares, Jackeline enfrentava problemas de saúde, incluindo tuberculose e pneumonia. Durante a tarde, enquanto estava sozinha com as crianças, ela começou a passar mal e, ao tentar buscar ajuda, caiu no quintal, vomitando grande quantidade de sangue. As crianças, em pânico, tentaram socorrer a mãe, e uma delas correu para chamar os vizinhos.

Quando os moradores chegaram, encontraram Jackeline desacordada e ensanguentada. O SAMU foi acionado, enviando uma ambulância básica ao local. Apesar dos esforços, os paramédicos constataram que ela já estava sem vida. Uma equipe de suporte avançado também compareceu, e o médico Dr. Lucas confirmou o óbito, apontando um possível aneurisma da aorta abdominal como causa da morte.

Por se tratar de uma morte sem indícios de violência, a Polícia Militar e o Instituto de Criminalística do Acre não foram acionados. A comunidade local lamenta a perda, e os filhos de Jackeline recebem apoio de familiares e vizinhos neste momento de luto.

